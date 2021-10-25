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朱立倫提「倒蘇公投」 柯建銘：扼殺台灣、附和中共

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／柯建銘辦公室提供
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／柯建銘辦公室提供

國民黨主席朱立倫定調年底公投為「倒蘇公投」，民進黨立法院黨團今指出，罷免案後，朱立倫再將全民公投做「概念替換」變成針對行政院長蘇貞昌個人的報復跟抹殺。民進黨團總召柯建銘表示，事實上這種騙術，只是在摧毀國家的託辭，國民黨主席扼殺台灣以附和中共，但不可能贏得所有戰役，未來的每一步，民進黨眾人都要團結因應。

柯建銘指出，國民黨以報復、仇恨、抹黑的方式贏得罷免，但結果差距是些微的，不必太志得意滿，以為用這種手段永遠會成功；罷免案所暴露的，是國民黨和現在的主流價值、也跟年輕世代站在對立的一面。

柯建銘認為，12月18日的四大公投非常重要，這不再是關乎一個人的去留與否，而是攸關整個國家的重大事項包括國家能源、經濟發展、國際經貿以及台美關係，國民黨若持續胡作瞎為、煽動對立的話，將來沒有一黨可以執政。

柯建銘呼籲，國民黨再怎麼荒唐，大家冷靜、嚴肅面對，公投是不可輸的，是對國家有重大影響的，如果再這樣「黑白舞」，國家無法運轉，這是一個很嚴重的問題。

國民黨 公投 柯建銘

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