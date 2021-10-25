民進黨再批朱立倫：國民黨把「中華民國」當免洗筷

今天是光復節，國民黨主席朱立倫今天再次質疑蔡英文總統的國慶講話內容，批「如果只講中華民國台灣72年，就是扭曲歷史」，並建議蔡總統應該大聲說出中華民國曾經在聯合國成為唯一代表席次，更是聯合國創始會員國。民進黨今天表示，每到特定節日，國民黨把「中華民國」當做免洗筷和選舉圖騰的舉止，可說是屢見不鮮。蔡總統在國慶講話提出的「四個堅持」，符合目前台灣主流民意。

民進黨發言人周江杰指出，奉勸朱立倫不要罔顧現實曲解蔡總統談話。若國民黨真心要捍衛中華民國，請先站在台灣人立場，譴責中共各種文攻武嚇，並且支持國防預算。朱立倫口口聲聲說要捍衛中華民國，提出「四個捍衛」，事實上卻是「四個沒有」。包括給中國的回信「沒有中華民國」；對於習近平說要和平統一，國民黨「沒有反對」；共機不斷闖我防空識別區，國民黨黃復興黨部主委說「不算擾台」；國際活動、賽事遇到中國打壓「沒有聲援」，反指責被欺壓者的不是。

周江杰說，每到選舉或是特定節慶時，台灣人就會看到國民黨嘴說捍衛中華民國，手舉中華民國國旗，但只要遇到中國，國民黨就會自動把中華民國變不見，國民黨把「中華民國」當做免洗筷和選舉圖騰的舉止，可說是屢見不鮮。

周江杰表示，蔡總統國慶演說中的「四個堅持」主張，充分展現捍衛國家主權與民主自由的堅定態度，符合當前台灣的主流民意與現狀，相反地，國民黨一再地呼應中共的兩岸觀點，貶低台灣的國家主權，這才是嚴重違反中華民國憲法主權在民的精神。呼籲朱立倫勇敢對中共宣示，中華民國和中華人民共和國本互不隸屬，不要妄想用武力侵犯台灣。