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新黨批蔡政府讓民主倒退 主張下架民進黨讓台灣再光復

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
新黨舉行光復節紀念記者會。記者曾原信／攝影
新黨舉行光復節紀念記者會。記者曾原信／攝影

今天是台灣光復節76周年，新黨在凱道舉行記者會，譴責民進黨政府讓民主倒退的惡行，因此主張台灣再光復，下架民進黨，還權於民。新黨主席吳成典表示，雖然很多政黨不再提台灣光復，但二戰日本打輸將台灣還給中華民國，是無可改變的歷史事實，因此新黨當仁不讓慶祝台灣光復。

新黨籍台北市議員侯漢廷指出，蔡英文當然不會紀念台灣光復，因為她只說中華民國72年，如何紀念76年前的台灣光復節？這就是民進黨帶給台灣的錯亂價值，黑白不分。在民進黨統治下，台灣豬不用吃萊克多巴胺，台灣人卻可能吃到；台灣人因新冠肺炎死800多人，蔡英文沒表示，美國總統拜登的狗一死，蔡英文就發文哀悼，台灣人被民進黨搞的豬狗不如，需要下架民進黨讓台灣再光復。

新黨籍台北市議員李慶元質疑，現在的光復節和他念書時很不一樣，如今台大醫院門外還有貼出慶祝台灣光復字樣，總統府前卻沒有，讓人遺撼。且抗戰時中華民國犠牲2000萬人才光復台灣，相當如今台灣的人口，如今台灣竟還有人想被日本殖民，令人痛心，政府應正視台灣光復節。

新黨與情中心主任季節表示，台灣光復最重要的意義在於顛覆日據時期教育和政治參與上的不平等，使台灣人從此不分男女貧富都有平等的選舉權，可是民進黨執政5年以來，將農田水利會充公會長改官派、公投落敗後馬上修公投法限制人民2年才能投一次公投。

季節說，陳柏惟被罷免後馬上有綠委建議拉高罷免門檻，乃至於綠委一直鼓吹廢除鄉鎮長直選改官派，一切作為都在使台灣的民主倒退，所以台灣必須再光復，下架反民主的民進黨，才能讓台灣人民重新擁有完整的當家作主權利。

記者會後新黨也由黨代表董俊良在三重蘆洲的服務處率12輛車組成的車隊繞行台北市、新北市各地，車上插著國旗，沿途播放台灣光復紀念歌，在政府不放假刻意忽視之下，提醒民眾今天是值得重視的台灣光復節。

新黨舉行光復節紀念記者會。記者曾原信／攝影
新黨舉行光復節紀念記者會。記者曾原信／攝影
新黨舉行光復節紀念記者會。記者曾原信／攝影
新黨舉行光復節紀念記者會。記者曾原信／攝影

民進黨 新黨

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