顏蔚慈宣布參選新北市議員 鄭文燦發聲力挺

桃園市政府青年事務局前局長顏蔚慈上個月中辭職，今天於臉書正式宣布將參選新北市議員選戰（三重、蘆洲），期盼以年輕新價值改變新北市，貼文發布後湧入數千名粉絲按讚，桃園市長鄭文燦也留言支持。顏蔚慈表示，這裡是他的家鄉，未來會積極拜會地方里長、前輩，希望能用年輕與活力改變地方。

35歲的顏蔚慈在2013年加入鄭文燦競選桃園市長團隊，隨後進入桃園市政府服務，後來更成為台灣首位女性青年局局長，致力於推動創新創業、多元價值和公共參與，讓越來越多的年輕人返鄉打拚，用自己的創意跟努力，扎根在地、認同在地，也共同努力產業振興、關懷社區。

顏蔚慈離鄉8年，心中一直有想為家鄉服務的想法，並在9月16日請辭桃園市青年局長一職，回到三重、蘆洲參選，希望為地方帶來新氣象。

顏蔚慈在臉書發布參選聲明後，桃園市長鄭文燦便留言表示，「蔚慈是個有理想，有熱忱的年輕人，在市府的表現十分優秀，嫻熟行政體系，又善於溝通民意，是不可多得的好人才。如今回到家鄉服務，我相信一定能貢獻所學，實踐理念，注入新的能量。」

另外，屏東縣長潘孟安也留言說，「青年參政需要勇氣，青年返鄉需要能力。」同時肯定顏蔚慈有勇氣更有能力，能讓三重、蘆洲變得更好。