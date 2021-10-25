柯文哲：公投結果參考用？將老百姓當白痴耍

刪Q罷免成功，牽動年底四大公投敏感神經，台北市長柯文哲今天被問到對於年底公投，民眾黨的態度為何？柯文哲說，公投是另外一個潘朵拉盒子，投票常常就是Yes或No，就是將複雜的問題簡單化。柯說，他作為知識分子，對於台灣政壇弱智的行為，將老百姓當白痴耍，非常不以為然，但總要有一個人出來講，「你這是不對的，這是在搞騙局，但老是當烏鴉也不太討喜。」

柯文哲也嗆，「還有公投結果出來，是參考用的嗎？有實際執行效果嗎？不然上次那個....，大家都不敢講，法律也照過，也沒差」。

提到公投，柯說，台灣也不算落後國家，國民素質也有到一定水準，「但不應該讓藍綠兩黨，將我們的腦帶變笨，這是很大問題，公投要的是討論，以核四為例，核電與核四不一樣，核四不蓋要有配套」。

柯文哲說，公投是另外一個潘朵拉盒子，第一點，公投很重要的意義，是社會的對話與討論，像核電一事，他在市議會與議員苗博雅的那一段影片，他個人反對核四，不過核四不蓋後面配套措施要講，尤其推動2025非核家園，不過核電發電量占台灣發電12%，現在距離2025沒幾年，若核一、二、三停掉，核四不蓋，那2025電夠不夠？

柯文哲說，台電就一直來找北市府，表示市府推動東區門戶計畫蓋這麼多建築，東區的電會不夠，一直說松湖變電所一定要蓋，柯說，電夠不夠就明講，不夠就跳電，常常政治上要務實去處理問題，所以投票常常就是Yes或No，就是將複雜的問題簡單化。

柯也說，還有萊豬也是，一開始就是源頭管理明白標示，很簡單的事情，硬是不要做，老百姓就通通不要吃，還有公投綁大選，2018連他去投票都要站一個半小時，當年的投票率降10％，罰站兩個鐘頭，當然去不投。

柯說，若台灣像愛沙尼亞用手機投票，公投綁不綁大選有什麼關係？結論是，很無奈，這個國家將複雜的問題簡單化，其實需要討論，到底怎麼面對這困難問題，也不花腦筋思考解決方案，結果都訴諸政黨對決。

柯也提到，藻礁案更好笑，說藻礁不要破壞，但核四要停、藻礁不要破壞，難道用愛發電嗎？柯說，作為知識分子、科學家，對於台灣政壇弱智的行為，將老百姓當白痴耍，非常不以為然，但總是要有一個人出來講，「你這是不對的，在搞騙局，老是當烏鴉也不太討喜，你問我我也不曉得。」