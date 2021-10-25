【重磅快評】蘇貞昌拉國民黨下水 蔡英文也得一併陪葬

「刪Q」成功後，閣揆蘇貞昌連日為緊接登場的四大公投消毒，一有機會就說公投應就事論事，不要扭曲成政治運作，並指責國民黨開放萊牛、揪團吃牛肉麵，卻把萊豬描繪成毒豬肉，相信美國人不會接受；但，只要稍稍回溯一下歷史，就可以發現美牛是蘇貞昌第一次當院長時恢復進口，12年前說美牛是毒牛則是蔡英文總統。蘇貞昌才說「每個人什麼時候講什麼話，做什麼事，一輩子會被檢驗」，怎又如此健忘？

國民黨全力推動年底四項公投，外界認為這是蘇貞昌的閣揆保衛戰。蘇貞昌保位心急，連日來頻就公投議題發言，指台灣是以外貿為主的國家，產品要賣給外國，不能禁止外國產品進來，否則沒辦法做生意，當年國民黨開放符合國際安全標準的萊牛進來，還揪團吃牛肉麵，卻把符合國際安全標準的萊豬描繪成毒豬肉，開放萊牛吃萊牛，卻抹黑符合國際安全標準的萊豬，邏輯怎麼說得通？

但事實真是如此嗎？美國牛肉是2003年12月游錫堃擔任行政院長期間，因證實美國出現狂牛症，於是依據食品衛生管理法禁止輸台；直到2006年2月，當時是蘇貞昌第一次擔任行政院長，他下令恢復美牛進口，只是當時沒有檢驗美牛是否含有萊克多巴胺，直到2011年為止，約有10萬噸含萊劑的美牛被國人吃進肚裡，也就是說，美牛成為國人生活日常是從蘇擔任閣揆開始的。

蘇貞昌刻意忽略這段歷史，只提馬英九上任後，國民黨政府開放符合國際安全標準的萊牛進口，這是何種居心？路人皆知；蘇貞昌再把行政院前發言人丁怡銘惹出牛肉麵風波，國民黨為聲援業者而揪團吃牛肉麵，加以跳脫剪接，刻意製造美牛是國民黨開放進口，然後再揪團吃美牛烹調的牛肉麵，卻反過來抵制萊豬的錯誤印象，也真是認知作戰的典範了。

至於美國牛肉是不是毒牛？蘇貞昌當年恢復牛肉進口時，是完全沒有檢驗萊克多巴胺，要國人照單全收，馬英九開放美牛進口，萊劑含量依國際食品法典委員會的標準， 採取「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的原則，對照蘇貞昌恢復美國牛肉進口幾乎完全放水，蘇貞昌還好意思說「不要扭曲成政治運作」，更別提馬政府時代自始至終反對開放含萊克多巴胺的美豬進口，對照之下，蔡政府根本就是任人予取予求，只是被蘇貞昌說成似乎 這樣才有辦法和美國人做生意。

蘇貞昌上星期才說，「每個人什麼時候講什麼話，做什麼事，一輩子會被檢驗」，結果直接糗爆高雄市長陳其邁，因為他過去曾嚴詞要求台中市前市長胡志強要為夜店大火下台，沒想到此刻自己也深陷如何負起政治責任的困境；而蘇貞昌說國民黨把萊豬描繪成毒豬，這又波及12年前在街頭上高喊美牛是毒牛的蔡主席，同樣是吃萊劑，為何美牛是毒牛，美豬就不是毒豬？

去年底，國民黨立委江啟臣詢問蘇貞昌能否列舉民眾對政府最不滿的三件事，蘇貞昌表示第一件當然是放寬美豬、美牛進口政策，這是他親口說出來的，蘇貞昌自知民怨不止，油嘴滑舌強拉國民黨當墊背，但世間豈有如此好處盡佔的生意，既要拉國民黨下水，蔡英文也得一併陪葬。