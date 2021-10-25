影／基隆輕軌不見了有人道歉嗎？柯文哲批民進黨騙到2020總統大選

基隆捷運爭議持續，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌頻交火，柯文哲今天說，若基隆輕軌作為前瞻計畫第一砲，到今天變成不算數，那民進黨有沒有人出來道歉？柯嗆「你們不是很喜歡人家出來道歉，基隆輕軌不見了，然後基隆捷運沒有基隆，開工日期也不知道。」

柯文哲說，還是要有人出來講「抱歉，當時就是要騙票，前瞻計畫都是假的，就是騙到2020總統大選，就莎呦娜拉，拜拜，下次再換個新的題目來騙，是這樣嗎？」柯說，前瞻計畫第一砲的基隆輕軌就是這樣，所以後面的前瞻計畫，大家都會懷疑，因為基隆輕軌現在不見了。

柯文哲說，這些都是口水題目，他就直接回答關鍵問題，就是作為前瞻計畫第一砲的基隆輕軌，當初說要80多億元，然後4年後完工，結果4年半後的今天，連開工也沒有。基隆輕軌變成基隆捷運，基隆到八堵那一段不見了，很可能「基隆捷運沒有基隆，這很奇怪」。

還有現在還說八堵到南港路段路線還要重改，「這很清楚，若路線還不確定，請問預算怎編？怎知道400多億元？再來，如果連路線都不知道，那可行性評估、環評要重做？」

柯也說，基隆輕軌到今天變成不算數，那有沒有人出來道歉，「你們不是很喜歡人家出來道歉，基隆輕軌不見了，然後基隆捷運沒有基隆，開工日期也不知道。」民進黨要講清楚，八堵到基隆要怎麼處理，每次都是鋸箭法，當年信誓旦旦說4年後完工，4年到了有人出來道歉嗎？