基隆捷運爭議 柯文哲嗆蘇貞昌：怎麼擺得好像不干自己的事

基隆輕軌升級為基隆捷運，爭議持續，新北市長侯友宜、交通部長王國材認為，基隆捷運升級成中運量捷運，是四縣市同意的共識，行政院長蘇貞昌也說，大家應該好好坐下來談，對於侯友宜、蘇貞昌的說法，台北市長柯文哲今天說，「我不會跟人家吵架，只是看他不對，K他」。

柯也嗆蘇貞昌，這不是基隆的事情，而是交通部的事，「怎麼大家都擺得好像不干我的事，你們要好好商量，拜託，這要花這個國家的錢，這是行政院要執行的，這就是每個人都不負責任。」

柯文哲說，他跟誰都沒有爭議，他也不會跟人家吵架，「我是看他不對，所以K他，這樣而已」。

柯文哲也嗆蘇貞昌，既然這麼厲害當院長，「這不是基隆的事情，而是交通部的事，怎麼大家都擺得好像都不干我的事，你們要好好商量」，拜託，這要花這個國家的錢，這是行政院要執行的，這就是每個人都不負責任。

對於基隆輕軌升級為基隆捷運，改為中運量捷運，侯友宜與王國材都說，這是四縣市首長都同意的共識，柯說，輕軌轉成捷運這件事，這是有一天找他到交通部開會，那一天才突然冒出來，不過他們是是分開處理。

柯說，最關鍵的是要改成基隆捷運，八堵到基隆怎麼解決，「你不能將沒有辦法，當作辦法，因為你也不曉得怎麼解決，不能說，這一段先不處理，第二階段再來處理，沒有人這樣做的。要講清楚基隆到八堵這一段要怎麼處理。