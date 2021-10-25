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林右昌批腦袋撞牆！柯文哲嗆：別講屁話，基捷何時開工？
基隆捷運爭議持續，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌頻交火，柯昨嗆，「八堵到基隆那段，是等反攻大陸以後再處理嗎？」林右昌反擊，柯腦袋撞牆停留在「解救大陸同胞」年代。柯文哲今天則再開砲，質疑基隆輕軌變捷運，基隆到八堵那一段不見，「基隆捷運沒基隆，很奇怪」；還有路線不確定400億怎麼編的？
柯說，再問一個最根本的問題，「基隆輕軌變捷運，在林右昌任內可開工嗎？不就是從頭到尾都是騙局」。
柯文哲今天再嗆林右昌，基隆輕軌變成基隆捷運，基隆捷運沒有基隆，路線不確定還編什麼預算，柯說，「不要再講屁話了，我明白問，什麼時候開工？」
柯文哲說，他今天問一個最根本的問題，那就是「基隆捷運何時開工？」也曾有人勸他，政治人物就是這一關騙過去，再騙下一關，何必將大家的騙局都拆穿，何必讓大家都不好看？但他很不喜歡這樣，這個國家不可以這樣，公家的錢還是要當自己的錢看待。
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