朱立倫嗆「開口就搞抗中保台立委一定被罷」 林昶佐回擊

台灣基進立委陳柏惟罷免案過關，國民黨下一個罷免目標瞄準無黨籍立委林昶佐，國民黨主席朱立倫今受訪時表示，一開口就搞抗中保台、意識形態的立法委員，「一定會被罷免掉」，對此林昶佐回擊，「如果國民黨要繼續操作仇恨、煽動對立，我們不會迴避，將全力因應」。

林昶佐指出，在任立法委員的5年多來，一步一腳印處理選民服務，在許多里長協助下，許多陳年案件都在他上任後獲得解決，因此得到中正萬華在地朋友的肯定而連任、6度獲得優秀立委評鑑。「要特別說明的是，我們在地里長多數都是國民黨籍，多年來對我們團隊服務的肯定，也是對里長們攜手合作的肯定」。

林昶佐說，他不解的是，為什麼討論到中國滲透的問題，就要被威脅「一定要罷免」？「朱主席這種說法，這不就剛好符合中國的利益，也符合了美國前國務卿萊斯對貴黨不理性政治動作的解讀？」中國滲透與統戰的問題，已經是包括台灣在內世界各民主陣營都刻不容緩謹慎應對的挑戰，朱主席應該更嚴肅來面對。

林昶佐表示，許多國家疫情仍然嚴峻的狀況下，台灣現在最重要的是謹防疫情再起，並全力推動振興，把握國際契機、讓台灣經濟能蓬勃發展。「這也是我們團隊長久以來努力工作的目標。但如果國民黨要繼續操作仇恨、煽動對立，我們不會迴避，將全力因應」。