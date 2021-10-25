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陸逼梵蒂岡和我斷交？外交部：台梵邦誼友好、溝通管道暢通

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
中華民國駐梵蒂岡大使館屋頂上的國旗飄揚。 圖／聯合報系資料照片
中華民國駐梵蒂岡大使館屋頂上的國旗飄揚。 圖／聯合報系資料照片

義大利媒體24日報導中國大陸要求我國友邦梵蒂岡和我國斷交換取中梵建交。外交部發言人歐江安今天表示，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通，對於媒體引述不具名來源所透露的訊息或衍生的臆測，外交部向來不具體評論。

義媒24日引述教廷匿名外交高層，表示梵蒂岡在中美角力間很為難，中國大陸要求教廷與台灣斷交換取梵中建交，教廷則要求先在北京設使館再談台梵關係。

歐江安表示，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通，例如新冠肺炎蔓延全球以來，台灣積極回應教宗方濟各（Pope Francis）《願你受讚頌》及《眾位兄弟》的通諭；台灣政府、民間及天主教團體持續協助教廷及相關弱勢族群抗疫，展現「台灣可以幫忙」精神，並獲教廷許多正面回應。

歐江安表示，教宗今年7月進行手術，有多達92國政要慰問，教廷官網感謝名單上，蔡總統列名首位，此外，10月我國國慶教宗也特別致略蔡總統，為台灣人民與和平繁榮由衷祈福，這些都是台灣與教廷邦誼友好的實證。

歐江安表示，教廷曾多次對外公開表示，「梵中主教任命臨時協議」在處理教務議題，不涉及政治事務，我國政府也多次說明，希望該協議及相關作為能有助改善中國日益嚴重的箝制宗教自由的問題。但種種情勢顯示，中國地下教會遭受更嚴重的脅迫打壓，各種逼迫的手段變本加厲；對於中國宗教自由及人權狀況每況愈下，國際社會不斷表示高度關切與譴責。

歐江安表示，外交部將密切觀察中國壓迫宗教自由的情形，期盼中國境內教友能真正享有普世價值的宗教自由及基本人權保障。外交部也會持續推動與教廷及天主教會的合作，深化台梵基於共享理念的長久邦誼。

外交部 教宗 斷交

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