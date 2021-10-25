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公投成閣揆保衛戰？ 蘇貞昌反嗆藍推萊牛卻反萊豬
各黨備戰年底公投，行政院長蘇貞昌表示，國民黨過去開放萊牛，如今卻將「萊豬」講成「毒豬」，這樣還說要親美真是矛盾；能源議題上台灣確實存在用電需求，且核能也有安全問題，因此盼民眾對公投應該就事論事、理性討論，不要變成政治運作。
基進黨立委陳柏惟遭罷免後，在野黨力推年底四項公投，引發各界討論，有黨政人士認為，這次公投是行政院長蘇貞昌的閣揆保衛戰，執政黨勢必會有所動作。
蘇貞昌說明，台灣是以外貿為主的國家，產品若想要賣到外國，就不能禁止外國產品進口，且國民黨當年執政開放符合國際標準萊牛，之後還揪團吃牛肉麵，如今卻把符合國際標準的「萊豬」講成「毒豬」，相信美國人不會接受這樣的態度，但國民黨還說要親美，真的是矛盾。
蘇貞昌表示，隨經濟發展，大家可以看到現在是台灣11年來最好情況，而經濟、民生、工業各個方面都要用電，所以不可能要用電，又反對發電。其中核能發電議題，核四早已封存，且浪費好幾千億；核一、核二所在地則在新北，新北市長侯友宜也一直強調要安全，但現在核廢料都還沒辦法圓滿處理，所以重啟核四根本不可能。
蘇貞昌強調，公投是對「事」的決定，民眾對四個公投應該就事論事，不要把扭曲成為政治運作，讓民眾無法理性討論，真的會很可惜。
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