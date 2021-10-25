民進黨彰化議會黨團發起連署 彰化升格第七都

民進黨彰化縣議會黨團和彰化縣黨部發起「升格直轄，彰化再興」全縣連署活動，黨團總召許書維說，升格改制是彰化縣建縣三百年最重要的事，彰化縣有很多隱形冠軍，彰化縣人口數已夠，本來就可以直接升格為直轄市為「第七都」，可以立即讓統籌分配款增加超過一倍，才能有更多建設經費和福利。

民進黨議會黨團總召許書維、副總召楊妙月、議員尤瑞春、莊陞漢、賴澤民、江熊一楓、李成濟、王國忠等人今天發起彰化升格連署活動。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，根據地方制度法規定，人口達125萬人

以上，彰化縣目前是唯一都不必修法就符合升格的縣市，以往人稱「一府二鹿三艋舺」，台南和台北也已升格，但彰化鹿港卻還沒升格，彰化縣是全台古蹟第二多地區，依歷史發展和文化價值而言，也應升格。

許書維說，目前彰化預算一年約500億，如果升格就可以增加到一千億，彰化縣統籌分配款在全台敬陪末座，彰化縣民平均每人僅分配8252元，比鄰近雲林縣1萬0942元和南投1萬3022元都還低，實在很不公平。

楊妙月説，中央預算65%集中六都，35%分配非六都縣市，對彰化實在很不公平，所以此次將成立各個連署站，請彰化縣民要踴躍連署。

莊陞漢說，此次連署希望能跨黨派、跨團體一起努力，透過升格讓彰化進步更快。尤瑞春說，縣長王惠美常說「彰化縣沒經費」，希望王縣長也可以不分黨派一起支持彰化升格。

江熊一楓說，彰化縣的隱形冠軍包括有水五金、正新輪胎、建大輪胎等都是世界知名輪胎廠、還有社頭織襪等，可說是「彰化第一名」，早就應該要升格。

李成濟說，民國50年彰化人口就有88萬人，那時比台北縣（現在的新北市）82萬人還多，但六都升格後，彰化愈來愈被邊緣化，所以一定要發聲讓中央更重視讓彰化升格。