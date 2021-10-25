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影／去年首長平台柯文哲沒反對 王國材：基隆捷運一定會做

聯合報 / 記者 陳筠青 張玲菁／新北即時報導
交通部長王國材上午出席淡江大橋第二標工程完工典禮，被媒體詢問對於基隆捷運爭議的看法時表示，去年10月開了北北基首長平台會議，當時4個首長在拍照時，他發覺柯文哲市長也露出難得的笑容，所以當時柯市長也沒有反對包括新北跟基隆的部分。。記者蘇健忠／攝影
交通部長王國材上午出席淡江大橋第二標工程完工典禮，被媒體詢問對於基隆捷運爭議的看法時表示，去年10月開了北北基首長平台會議，當時4個首長在拍照時，他發覺柯文哲市長也露出難得的笑容，所以當時柯市長也沒有反對包括新北跟基隆的部分。。記者蘇健忠／攝影

台北市長柯文哲、基隆市長林右昌近日為了基隆捷運路線規劃隔空交火互嗆，柯文哲痛批八堵至基隆段不處理就是一場「大騙局」，甚至酸「要等到反攻大陸再處理嗎」？交通部長王國材上午出席淡江大橋第二標工程完工典禮，也被媒體詢問對於基隆捷運爭議的看法。

王國材表示，去年10月開了北北基首長平台會議，當時台北市就提出進入南港段要地下化，基隆則是希望服務能夠深入社區，新北侯友宜市長是認為，汐東線要優先做，再跟基隆捷運做整合。經過近一年的時間，交通部把這3個意見都納入綜合規劃裡面，最近的路線也大致都朝這個方向做規劃。王國材也提到，去年當時4個首長在拍照時，他發覺柯文哲市長也露出難得的笑容，所以當時柯市長也沒有反對包括新北跟基隆的部分。

王國材強調，基隆捷運一定會做！過去在4首長的會議當中，一開始是考慮用輕軌走在台鐵軌道上面，後來研究發覺這樣對於台鐵的干擾太大，所以就慢慢從輕軌到中運量的系統。這部分在4首長的平台會議裡面，都有做相關的說明，大家也確定這樣的方向。

基隆 王國材 捷運

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