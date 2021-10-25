朱立倫：國民黨若重返執政 重新列光復節為國定假日

今日適逢台灣光復節，國民黨主席朱立倫上午參加「重返歷史現場—慶祝抗戰勝利暨台灣光復76週年」回顧展，他致詞時宣示，若有一天重返執政，國民黨一定要重新把台灣重回母親中華民國的日子、光復日子，列為國定假日。

朱立倫說，中華民國國慶是中華民國誕生日，光復節是台灣重回中華民國懷抱的日子，這是最重要的紀念節日，要讓每一代記住。他指出，蔡英文總統在國慶時，提出充滿爭議、扭曲的說法，中華民國在台灣絕不是72年。因為民國34年10月25日的今天，台灣就光復了。所以中華民國在台灣是從1945年10月25日開始，「蔡總統，你不要自行扭曲為1949年的台灣」。

朱立倫接著表示，蔡總統提出的四個堅持，充滿爭議又有違憲之虞，今天國民黨要強烈表達真正堅持「四個捍衛」：永遠捍衛中華民國憲法、捍衛中華民國民主自由立國精神、捍衛台灣2300萬民眾的安全和平與繁榮、捍衛中華民國歷史事實跟尊嚴，這四個捍衛、缺一不可。

朱立倫強調，歷史是真相，不容許任何扭曲與抹煞，中華民國110年來立足中國大陸與台灣，110年以來共同奮鬥，這是真實歷史，在台灣從1945年10月25日光復到今天，大家共同光復台灣、保衛台灣、壯大台灣、民主台灣，這不是任何人可抹煞、可改變的。

今日適逢抗戰勝利暨台灣光復76週年紀念日，國民黨舉辦「重返歷史現場—慶祝抗戰勝利暨臺灣光復76週年-紀念座談&回顧展」。紀念座談會為中華民國、台灣與國民黨發表「黨史新論述」，紀念座談邀請中正大學歷史系教授楊維真、松濤社我愛國旗委員會執行長宋緒康、中研院博士後研究員鍾秀雋以及台灣史研究者張若彤等四位一同與談。

本次活動邀請烈士後代出席，包含羅福星烈士孫女羅秋昭、丘逢甲姪孫女丘秀芷、吉星文將軍公子吉民立、廖進平先生之孫廖繼斌。協辦單位松濤社我愛國旗委員會提供民國32年「手書日本無條件投降時應接受之條欵」初稿、民國47年823戰役爆發前四個月「胡璉將軍致李先柏信箋暨信封」、與悼念823戰役殉國之3位將領「吉星文、趙家驤、章傑」之珍貴絕版刊物展出。