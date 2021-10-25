上月辭桃市青年局長 顏蔚慈今宣布參選新北市議員

桃園市青年局前局長顏蔚慈9月無預警宣布辭職，今天她在臉書宣布參選新北市三重蘆洲議員選舉。桃園市長鄭文燦也在底下留言支持，喊「蔚慈加油！」

顏蔚慈表示，她出外打拚8年，最放不下的還是自己的家鄉；一路走來承蒙許多人的照顧，也更加堅定了自己的選擇，她堅信對這份土地與人們的情感，需要去努力、付出、實踐。

顏蔚慈表示， 在智庫的經歷，讓她在政策的思索有著更寬廣的視野；在行政機關的歷練，讓她了解政策執行的細節與落實。

顏蔚慈說，自己來自一個平凡的家庭，成長經歷與多數人都相同，沒有政治世家的奧援，但擁有鄉親長輩的疼愛；沒有財團企業的背景，但有著年輕人的單純堅持。

「十年磨練，回鄉貢獻」，顏蔚慈說，過去十年的歷練，她相信自己未來不僅能夠真實反應市民的需求，更能讓城市的進步具體實現。

顏蔚慈表示，三重蘆洲，對她來說不是一個地名而已，家族長輩們在此落地深耕30餘年，她在此出生成長，然而城市的進步，不會憑空而來，「我願意跟大家一起彎下腰，捲起袖子，在這塊如此黏人的土地上，揮灑汗水，讓三重、蘆洲成為一個好工作、好生活的宜居城市。 」