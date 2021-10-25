基捷爭議持續燒 蘇貞昌盼早日合作「居民早一天便利」

基隆捷運讓基北兩市長隔空互槓，行政院長蘇貞昌今日出席淡江大橋及其連絡道八里段通車典禮時表示，基隆捷運隨人口及地方發展而有所改變，每個首長都有不同想法沒有錯，相信也是希望捷運成功，因此中央在這方面一定全力支持，也盼大家能早日達成共識。

基隆捷運爭議不斷，台北市長柯文哲日前嗆聲，之前輕軌變捷運，現在又說要分兩段施工，「那八堵到基隆那段，是等反攻大陸以後再處理嗎？」基隆市長林右昌則反嗆，柯文哲腦袋還停留在過去，一直撞牆。

蘇貞昌指出，捷運關係到民眾往來、通學、通勤、生活，而構想也會隨地方發展及人口移動有所變化，像基隆捷運後來經過北北基首長們一起商量，其中有不同聲音，包含延伸、地下化等，相信大家都是希望能讓捷運得到最大功效，這都沒有錯。