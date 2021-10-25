朱立倫嗆林昶佐：別用抗中保台質問我們 否則一定被罷

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，也面臨罷免挑戰的台北市中正萬華區立委林昶佐要國民黨主席朱立倫，「冷靜思考，適可而止」。朱立倫上午出席光復節相關活動受訪呼籲林，應該謙卑面對選民，「不要動輒用意識形態、抗中保台來質問我們」，否則這樣的立委一定會被罷免掉。

朱立倫表示，每位民代真正要面對的是有沒有認真為選區的選民表達民意，有沒有關心民眾最辛苦的時候，不論是疫情、或疫苗、紓困，還有平常的選民服務，這才是關鍵重點。不要一開口就要搞抗中保台、意識形態，這樣的立委、民代一定會被罷免掉。

媒體詢問，陳柏惟選區國民黨目前是否有人選？朱立倫重申，一定會尊重在地民意，以民意為最重要的依據，他會和地方，包括黨部相關同仁討論後決定。

對於是否贊成補選與公投綁在一起？朱立倫說，如果就節省公帑、讓民眾便利，當然能放在一起最好，但一切還尊重選委會時程安排，國民黨希望盡量能安排在一起，免得讓民眾舟車勞頓要多跑一次。