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海巡上校酒後鬧事爆出部屬替高官祝壽？周美伍：不實

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
海巡署黃姓上校隊長（青衣者），因酒醉大鬧派出所被法辦。記者廖炳棋／翻攝
海巡署黃姓上校隊長（青衣者），因酒醉大鬧派出所被法辦。記者廖炳棋／翻攝

立法院內政委員會今審查111年度總預算案海巡署部分，立委邱顯智質詢海巡署長周美伍，日前海巡署黃姓上校酒後大鬧警所，被依妨害公務罪嫌送辦，也遭指是「20多名部屬為高官祝壽」，卻至今都未對外澄清案情，周美伍表示相關說法是不實訊息，承諾對外說明調查結果。

據悉，海巡署中部分署第三岸巡隊上校黃姓隊長10月14日北上參加長官父親公祭，晚上在海巡署附近與友聚會飲酒，10時許要到台北市文山區一間旅館投宿，搭上計程車卻因酒醉無法說明地址，只能說出「景美」2字，計程車司機只好將他送至轄區景美派出所求助。

警方見黃男出現，上前了解狀況，黃卻酒醉咆哮，撥弄員警密錄器，被警方施以管束，並依妨害公務罪嫌送辦。此事後來被人上網爆料，指事件最初是海巡署多名部屬為「數一數二」的高官祝壽。

案發至今已逾10天，今天立委邱顯智問海巡署長周美伍時問起此案，周美伍表示所謂「20多名部屬替長官祝壽」是不實訊息，當天的確有同仁在外聚餐，但並非「為長官祝壽」，該宴會也不包含所指高官，「這是一個誤會」。

邱顯智說，部屬及長官在署內飲宴是很嚴重的事，公務員廉政倫理規範規定得相當清楚，部屬即便是要贈送長官一個蛋糕，價格也在500元以內，不能夠接受部屬招待飲宴，因長官跟部屬有指揮監督的關係。

邱進一步說，事情過了那麼久，網路上也很多人鉅細靡遺的描述，「如果你認為不實的話，應該出面駁斥欸」，至今卻未見海委會或海巡署對外說明澄清；周則回應，全案在案發後3天內就由政風單位調查清楚，將當事人調離主管職務，也依法移送偵辦，「我們事後也有做一些說明」。

事實上，海巡署在案件曝光前後，都未主動對媒體和民眾說明案情，海巡署官方網站至今也仍無相關澄清訊息，並非周美伍所說「我們有做說明」，也有海巡人員透露，周美伍上任後針對輿情應對的風格相對保守，本就是「少做少錯、不做不錯」的感覺，也難怪立委至今仍無法了解調查結果。

立委邱顯智質詢海巡署長周美伍，日前海巡署黃姓上校酒後大鬧警所，為何至今尚未出面說明案情。圖／取自國會頻道
立委邱顯智質詢海巡署長周美伍，日前海巡署黃姓上校酒後大鬧警所，為何至今尚未出面說明案情。圖／取自國會頻道
海巡署長周美伍說有做說明，事實上海巡署官方網站至今皆未有相關說明。圖／取自海巡署官網
海巡署長周美伍說有做說明，事實上海巡署官方網站至今皆未有相關說明。圖／取自海巡署官網
海巡署長周美伍說有做說明，事實上海巡署官方網站至今皆未有相關說明。圖／取自海巡署官網
海巡署長周美伍說有做說明，事實上海巡署官方網站至今皆未有相關說明。圖／取自海巡署官網
立委邱顯智質詢海巡署長周美伍，日前海巡署黃姓上校酒後大鬧警所，為何至今尚未出面說明案情。圖／取自國會頻道
立委邱顯智質詢海巡署長周美伍，日前海巡署黃姓上校酒後大鬧警所，為何至今尚未出面說明案情。圖／取自國會頻道

海巡署 邱顯智 計程車

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