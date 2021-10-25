刪Q過關 立委補選綁四大公投？中選會最快28日拍板

台灣基進立委陳柏惟罷免通過，中選會28日將舉行委員會議審查該罷免案投票結果。至於當天是否就會公布補選日期，以及合併12月18日公投的可能性，備受外界關注。中選會副主委陳朝建今天表示，仍須經委員會審議討論，屆時將一併公布。

依據「公職人員選舉罷免法」規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。罷免案通過後，應自罷免投票結果公告日起，3個月內完成補選投票。

針對參加補選的資格，中選會表示，選舉權人在各該選區繼續居住4個月以上者，為公職人員選舉各該選區的選舉人。而居住期間在其行政區域畫分選舉區者，仍以行政區域為範圍計算。但在選舉公告發布後，遷入各該選舉區者，無選舉投票權，被選舉權亦同。

意即，若要參與此次台中第二選區立委補選，必須在投票日前，在台中市設籍居住4個月以上，且在補選公告日前將戶籍遷入該選區。

此外，有關無黨籍立委林昶佐罷免案進度，罷免提案領銜人日前已將第二階段連署書送至台北市選委會，陳朝建表示，正在查對連署人名冊，查對期間為10月10日至11月18日，查對完成後再報中選會，若符合規定，即會宣告罷免案成立。