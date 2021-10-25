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影／刪Q案通過再修選罷法? 陳其邁：我反對因個案修法

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
陳柏惟罷免案通過，引發修法之議。高雄市長陳其邁表示，「反對因為個案修法，但對立法院的討論給予尊重。」記者徐如宜／攝影
陳柏惟罷免案通過，引發修法之議。高雄市長陳其邁表示，「反對因為個案修法，但對立法院的討論給予尊重。」記者徐如宜／攝影

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案通過，引發罷免門檻是否偏低，修法之議再起。高雄市長陳其邁表示，「反對因為個案修法，但對立法院的討論給予尊重。」

2016年民進黨完全執政後，主導選罷法修法，將原來的罷免通過門檻「雙二一」制，也就是選舉人二分之一以上投票、投票人二分之一以上同意，大幅下修為相對多數，但同意票須達選區總選舉人數四分之一。

陳其邁表示，1994年當時執政的國民黨為了護航擁核立委，當時發動罷免，所以把門檻從三分之一升到二分之一，造成高門檻，後續就罷免門檻很難攻破，所以才會有在2016年的修法，把門檻調到四分之一，這是當時立法的緣由跟過程，

「罷免是民主的一部分。」陳其邁說，民主有選舉，當然就有罷免，對於罷免的結果，他都充分尊重。「我反對因為個案修法，但對立法院的討論給予尊重。」

陳柏惟 罷免 陳其邁 立法院

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