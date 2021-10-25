柯文哲與林右昌為基捷交鋒 侯友宜盼一起努力讓北北基共好
基隆捷運引發台北及基隆兩市長交鋒，新北市長侯友宜表示，只要能讓北北基生活圈民眾有更舒適便利交通，大家就一起來努力，現在三城市也已經跟交通部溝通協調，期待大家能有共同努力的方向，讓「北北基共好」。
基隆捷運爭議不斷，台北市長柯文哲日前嗆聲，之前輕軌變捷運，現在又說要分兩段施工，「那八堵到基隆那段，是等反攻大陸以後再處理嗎？」基隆市長林右昌則反嗆，柯文哲腦袋還停留在過去，一直撞牆。
侯友宜認為，基隆輕軌之前升級中運量捷運時大家都同意，只要能讓北北基大台北生活圈的民眾，有更舒適便利的捷運交通，大家就一起把事情做好。
侯友宜強調，目前交通部、新北、台北及基隆，已經就捷運路廊部分溝通協調中，也希望大家能有共同方向，努力「北北基共好」，三地民眾生活交通更便利。
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