【專家之眼】為何美中淡化兩國論，學界卻隔洋叫陣？

蔡英文總統雙十國慶演說刻意拋出「兩國論」，竟然未在美中兩國政府引起多少回響，頗出乎大家的意料之外。美國政府在公開場合完全沒有提到，蔡英文拋出的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，也沒有任何官員提及「兩國論」。

美國政府對「兩國論」的不動聲色，已經非常詭異，讓人感到更奇怪的是，連一向有「自走砲」之稱的美國聯邦參眾議員，也沒人提及「兩國論」，既無人支持，也無人反對，好像蔡英文根本沒提出「兩國論」一樣。

但美國有一些學者的確對「兩國論」提出他們的看法，甚至還從蔡英文的角度來分析，她為何要在國慶演說拋出「兩國論」。例如維吉尼亞大學教授林夏如表示，蔡英文很重視這篇演說，幾週前就親自起草，想透過這篇演說為台灣與民進黨找到一個新的方向，擺脫中共在國際上所説「台灣是中國一部分」的魔咒，為民進黨找到一個重新定位，為台灣政治光譜中的中心位置。

戴維森學院教授任雪麗則指出，蔡英文拋出「兩國論」的主要目的，就是讓中華民國與中華人民共和國並列，讓台灣人民認清他們是不同的國家。前「美國在台協會」理事主席卜睿哲指出，面對2022年九合一選舉與2024年大選，蔡英文必須回應選民有關國家定位的問題，所以提出「兩國論」，讓選民知所選擇。賓州大學教授戴傑則説，蔡英文拋出「兩國論」主要是拒絕中國對台灣的敘事方式，並將台灣的前途與美國在亞洲的安全架構連結在一起。

另外，中國大陸政府對蔡英文拋出「兩國論」，並未暴跳如雷，只有國台辦基於「職責」，在十日當天抨擊「兩國論」是「鼓吹台獨」，並在稍後將蔡推「兩國論」定位為「延續兩國論」。

但大陸的學者卻砲聲隆隆，對蔡英文拋出「兩國論」毫不客氣地加以抨擊。廈門大學教授劉國深表示，蔡英文強推「兩國論」對當前嚴峻的兩岸關係沒有任何好處，只會逼迫大陸以自己的方式解決台灣問題。華東師範大學教授仇長根說，蔡重提「兩國論」是意料中事，並説蔡提出的「中華民國」與國民黨提的中華民國，在意義上迥然不同，大陸擔心的是，蔡英文會不會透過修憲落實她的主張，不過他相信美國也會反對她以修憲謀「獨」。

而廈門大學教授張文生警告說，蔡英文推動「兩國論」若是配合修憲，可能符合「反分裂國家法」第八條第三個條件，迫使大陸使用武力解決兩岸歧見。上海東亞研究所包承柯表示，上次蔡英文幫李登輝提出「國與國特殊關係」（原版「 兩國論」），在美國壓力之下不了了之，這次她舊調重彈，而且還想透過修憲付諸實施，恐怕會讓兩岸關係雪上加霜。

解放軍前少將、國台辦前副主任王在希則表示，蔡英文力推「兩國論」恐怕會將兩岸進一步推向戰爭邊緣。廈門大學唐永紅則說，蔡拋「兩國論」以為美國會力挺台灣，殊不知美國崇尚現實主義，大陸一旦對台用兵，美國開始可能會表示支持、提供武器，但只要北京很快拿下台灣，美國就會退縮。

顯然，正如中國大陸「中國國際電視新聞」十二日，播出副外長樂玉成在專訪時所說的，美中在白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事辦主任楊潔箎，六日在瑞士蘇黎士開完六小時的會議之後，中美兩國就成立「聯合工作組」，處理雙邊實質與具體問題，包括拜習峰會、經濟合作與其他議題。這可以解釋為何兩邊政府都同意淡化「兩國論」的問題。

不過，美中兩國學者卻隔洋高度對立。美方學者顯然多從大陸對台灣的片面敘事與霸凌，以及台灣尋求新定位的需要，來替蔡英文拋出「兩國論」辯解，卻忽略她此舉的潛在風險。

反觀，大陸學者不僅擔心蔡英文拋出「兩國論」，讓兩岸關係進一步惡化，更憂心她可能透過修憲讓「兩國論」付諸實施，並將唯一阻止蔡英文啟動修憲工程的希望放在美國，認為連美國都阻止不了的話，大陸只有用自己的方式加以解決。