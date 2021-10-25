打一種「泛冠狀疫苗」抗所有冠狀病毒？美科學家研發中

新冠肺炎（COVID-19）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群（MERS），全都是冠狀病毒引起的疾病。科學家認為，這個病毒家族的其他成員未來還會引爆新的疫情。

是不是可以開發一種疫苗對抗所有冠狀病毒呢？美國從聖地牙哥到波士頓等地的研究人員，正努力實現這種目標。他們也獲得了大筆贊助。

加州的拉荷亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology）日前宣布，該所所長Erica Ollmann Saphire獲美國國家衛生院（NIH）撥給3年260萬美元的研究經費，以開發出一種所謂的泛冠狀病毒疫苗。

Saphire說：「這是一種我們知道可以引發全球疫情的病毒類別。我們必須有所準備。我們正嘗試阻擋下一次疫情。」

這是一項聯合研究計畫，由波士頓的布萊根婦女醫院（BWH）主導，麻省理工學院（MIT）、麻省總醫院（MGH）和波士頓大學（Boston University）的研究人員均加入。波士頓科學家研究接種了新冠疫苗的人，或者罹患新冠肺炎後康復的患者，尋找有可能抵抗眾多冠狀病毒的免疫反應。

想要這個策略要奏效，研究人員必須找出各種冠狀病毒都有的表面特性，並訓練免疫系統加以追擊。Saphire的團隊則將負責設計疫苗。他們已經研究出如何製作一種冠狀病毒棘蛋白的版本，仿真實病毒的棘蛋白。

Saphire獲得的經費一共3年，第4年還會額外撥款。屆時，她希望能比較清楚泛冠狀疫苗該如何施打，意即人們需要的劑量、接種間隔的時間，以及疫苗是否該使用蛋白質、信使疫苗（如同輝瑞和莫德納疫苗），或以其他方式激發免疫力。

其他許多研究人員也在試圖開發泛冠狀疫苗。距離Saphire實驗室僅10分鐘車程的斯克里普斯研究所（Scripps Research），那裡的科學家也正與蓋茲基金會合作，追求同一目標。

斯克里普斯研究所免疫學家Dennis Burton認為，開發出一種能對抗所有冠狀病毒的疫苗，是一項艱鉅任務，Saphire也同意。但Burton說，一種能同時對抗SARS和新冠肺炎的疫苗比較可行，因為研究人員已經發現人體裡有些抗體，可鎖定這兩種疾病背後的始作俑者。另有證據顯示，先前曝露於4種能造成感冒的季節性冠狀病毒，有助於抵抗新冠肺炎，這意味對抗這些病毒和新冠病毒的疫苗也可能開發成功。

Burton指出：「可行性取決於你想要疫苗的效果有多廣泛，對抗多少種病毒。這要看想挑戰極限到何種程度。」