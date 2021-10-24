退出聯合國50年 蔡明憲續推入聯「雙重參與」

國防部前部長、台灣聯合國協進會榮譽理事長蔡明憲指出，他過去多次赴美推動在聯合國「雙重參與」，希望台灣加入，但沒要驅逐中國大陸，美國參、眾議員對此比較支持，白宮、國務院則比較保守。

蔡明憲說，他將持續推動雙重參與，以台灣名義入聯。不過，熟悉國際事務的人士說，美國關切的是針對台灣能否以觀察員參與，現在沒有國家會為台灣爭取加入聯合國，因為這涉及國家地位的問題。

談到台灣國際參與，蔡明憲受訪時主動提及台灣以「台澎金馬個別關稅領域」名義申入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），他說，「這是我們自我矮化，我相當不同意。」

蔡明憲還說，使用「台澎金馬個別關稅領域」自我矮化，對台灣的國際參與不是進步而是退步，希望蔡英文總統和外交部長吳釗燮能重新思考，重新用台灣的名義加入。吳釗燮日前說，用「台澎金馬個別關稅領域」名義申請加入CPTPP，是爭議最小的方式。

有關聯合國大會第2758號決議遭北京誤用，蔡明憲回憶，他曾到世界衛生大會（WHA）旁聽，中國大陸衛生部長就在大會說，據2758號決議內容，中華人民共和國取代台灣代表權，台灣是中國的一部分。

蔡明憲說，2758號決議並沒有提到中共可以代表台灣人民，只有取代蔣介石政權，他約5、6年前便針對決議寫了說帖，曾寄給世界衛生組織（WHO），也寄給聯合國會員；看到美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）指北京誤用2758號決議，他很欣慰。

1971年10月25日通過的2758號決議，決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認其政府的代表為中國在聯合國組織的唯一代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。

此後中華人民共和國以2758號決議阻止台灣參與聯合國體系，但台灣政府主張，此決議只處理中國在聯合國的代表權，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更沒提及台灣是中華人民共和國的一部分，是中華人民共和國刻意濫用該決議，施壓聯合國排除台灣人民參與聯合國體系。

中國大陸多次表態，聯合國大會通過2758號決議，中華人民共和國在聯合國的席位和一切合法權利得以恢復，聯合國及其所屬機構驅逐了台灣當局的代表；台灣作為中國領土不可分割的一部分，根本沒有資格加入聯合國。