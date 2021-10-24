美批北京誤用2758號決議助台返聯？學者：美也只1票

聯合國大會第2758號決議滿50年，美國官員指中國大陸誤用2758號決議排除台灣國際參與，再引討論。據指出，美國行政部門對台灣參與的立場與支持程度不變，仍希望台灣能作為觀察員參與，不涉國家地位，但有部分國會議員支持台灣成為聯合國正式會員。

美國國務院與我外交部官員22日舉行線上論壇，討論如何擴大台灣在聯合國及其他的國際參與；據美方聲明，本次討論著重於支持台灣有能力可有意義地參與聯合國，美方重申美國支持台灣有意義地參與世界衛生組職以及聯合國氣候變化綱要公約，並討論可凸顯台灣有能力在廣泛議題上做出貢獻的方法。

美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）日前在研討會指出，中國大陸誤用2758號決議施壓聯合國阻止台灣參與，並呼籲聯合國會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與聯合國。對華自強的發言，外交部表示，感謝美國堅定支持台灣爭取參與聯合國體系，我將加強與美國等理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢認為，美國官員的講法符合美國的「一中政策」，他要讓外界知道，不能完全按照中共的角度詮釋2758號決議案，也透過這種方式強調美國的「一中政策」，並不是中國的「一中原則」。

駐美代表處前政治組長趙怡翔指出，美國近年來支持台灣國際參與的力道漸強，一方面是因北京在聯合國勢力增強，另一方面也是美國更了解台灣參與的重要性，尤其經歷新冠肺炎疫情，更看重台灣對全球的貢獻。

趙怡翔說，美國過去也曾針對2758號決議表達過意見，認為中國大陸以2758號決議阻擋台灣參與是個錯誤，且不符合國際社會利益，相信美國會持續號召更多理念相近國家關切北京不當使用2758號決議的問題。

至於美國官員呼籲會員國支持台灣參與，對我參與或加入聯合國是否有實質助益，翁明賢認為，美國長期以來的立場是支持台灣加入不須以國家為資格的國際組織，並支持台灣有意義參與須以國家為資格的國際組織，即使美國改變政策，美國也只有1票。

翁明賢說，台灣入聯相當不容易，因此參與聯合國應該是個過程，讓大家知道台灣代表權被忽略，台灣也應加入國際社會，才是我方重要目標，最主要是如何有意義參與，實質貢獻，發揮影響力。

美國政、學界近來對2758號決議的討論不少，包括前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）不久前也在1場研討會表示，2758號決議僅涉及中國席次問題，台灣有權參與聯合國與其專門機構。

美國聯邦眾議員裴利（Scott Perry）與帝芬尼（Tom Tiffany）9月聯名致函美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）指出，台灣沒道理被排除在聯合國之外長達50年之久，並呼籲美國政府利用其影響力，確保台灣取得聯合國會員資格。此外，美國跨黨派眾議員4月提出的「台灣國際團結法案」提到，2758號決議僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民。