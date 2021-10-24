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綠營曾推下修罷免門檻今質疑 白喬茵：魷魚遊戲中惡霸

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台灣基進黨立委陳柏惟成第一位遭罷免立委，讓當初力主罷免門檻下修的綠營，紛紛改口力主提高罷免門檻。高雄市前韓市府副發言人、前主播白喬茵晚間在臉書揶揄，這已不只是外界痛罵的「輸了翻桌」，而是考慮再把桌子直接收起來。圖／截自白喬茵臉書
台灣基進黨立委陳柏惟成第一位遭罷免立委，讓當初力主罷免門檻下修的綠營，紛紛改口力主提高罷免門檻。高雄市前韓市府副發言人、前主播白喬茵晚間在臉書揶揄，這已不只是外界痛罵的「輸了翻桌」，而是考慮再把桌子直接收起來。圖／截自白喬茵臉書

台灣基進黨立委陳柏惟成第一位遭罷免立委，讓當初力主罷免門檻下修的綠營，紛紛改口力主提高罷免門檻。高雄市前韓市府副發言人、前主播白喬茵晚間在臉書揶揄，這已不只是外界痛罵的「輸了翻桌」，而是考慮再把桌子直接收起來。

白喬茵說，綠營對罷免門檻前後不同的態度，讓他想起韓劇「魷魚遊戲」中的「德秀」，為了贏，什麼規則都是他說了算，走高空玻璃不按照排序先推別人去死、玩彈珠玩到快輸就緊急更改玩法，這個遊戲惡霸讓大家都害怕。

2014年太陽花學運後，親綠人士發動「割闌尾」（藍委）失敗，民進黨2016年執政後當年底即通過下修罷免門檻。

白喬茵說，選罷法在罷免門檻下修後，執政的民進黨還稱是「還權於民」，去年還順利的利用這個新制度，請一個民選首長（指高雄市前市長韓國瑜）收書包下課，蔡總統當時甚至大讚「這是台灣民主往前走了一步」。

白喬茵質疑，現在陳柏惟也收拾行囊了，執政的民進黨反而開始湧現檢討罷免制度聲浪，有綠營市長出來聲援，也有綠營立委主張同意票應該上修。

白喬茵表示，若將「魷魚遊戲」中的「德秀」放到政治上來看，敵人被罷就是「系賀」，「心肝寶貝」被罷就是制度有問題，回頭看去年至今幾場風風雨雨的罷免投票，究竟，不想服從規則的遊戲惡霸是誰？

陳柏惟 罷免 魷魚遊戲

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