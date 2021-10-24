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批朱立倫政治鬥爭 民進黨籲年底公投「四個不同意」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，國民黨主席朱立倫（圖）隨即呼籲年底公投對蔡政府投下不信任票。記者林伯東／攝影
台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，國民黨主席朱立倫（圖）隨即呼籲年底公投對蔡政府投下不信任票。記者林伯東／攝影

台灣基進立委陳柏惟罷免案昨天通過，國民黨主席朱立倫隨即呼籲年底公投對蔡政府投下不信任票，民進黨今天表示，譴責國民黨將公投作為政治鬥爭工具，「此舉完全無助於台灣社會對公共議題討論，也阻礙國家進步發展」；民進黨對於公投淪為政黨惡鬥的工具感到遺憾，但也絕對不會迴避。

民進黨發言人顏若芳表示，這場公投對國際貿易、經濟發展、能源轉型及民主永續都有重大影響，民進黨對於公投態度非常明確，也一直都與相關團體保持聯繫，民進黨和執政團隊會傾全力持續向社會溝通，說服更多民眾投下「四個不同意」票。

顏若芳表示，民進黨針對公投和相關政策的社會對話從未中斷，中央黨部、行政部門與諸多黨公職都持續與團體保持對話，許多原先參與藻礁公投的民間團體也為了共同的能源轉型、供電穩定與減空汙的目標與執政團隊持續努力和討論，並且重新調整對於公投的態度，希望政府和民間一起尋求雙贏解方。對此，行政部門也已提出諸多團體願意共同思考的新方案。

顏若芳指出，這場公投，民進黨有責任對社會進行更多理性溝通，讓人民充分了解，台灣需要非核家園、能源轉型、需要更好的台美關係和國際支持。此外，也讓民眾有更完善的投票品質以及對公共政策的冷靜思考與判斷。

顏若芳表示，反觀國民黨，在面對公投議題時，無法理性問政，甚至還「吃美牛反美豬」，黨主席朱立倫甚至曾公開反對核四運轉，用各種荒謬和矛盾的言行亂鬥秀下限。

顏若芳表示，民進黨對公投的相關推動進度，會適時向外界進行完整說明。民進黨也要再次呼籲國民黨，不要為了政黨利益，透過負面仇恨進行一連串的政治動員與罷免；停止在國會持續亂鬥杯葛；勿將公投作為朱主席個人政治利益籌碼。

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