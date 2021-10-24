【即時短評】陳柏惟被罷免 受激勵的該是民進黨

台灣基進黨立法委員陳柏惟昨天被罷免，表面上綠營似乎是輸了，但若以更大的格局來看，民進黨即使先前面對疫情下，曾因缺疫苗被罵到體無完膚，還有萊豬進口、中部空汙的不利因素，但為了側翼動員，也能和長期在當地經營的顏清標家族以及全力動員的國民黨， 仍能打一個五五波。這顯示綠營執政的聲勢不弱，未來的補選對藍綠兩方而言，仍將會是一場硬仗；藍軍即使贏了罷免，補選這局卻未必是定數。

據中選會統計，陳柏惟罷免案投票率為51.72%，有效票為15萬1332票，同意罷免票數為7萬7899票，占51.48%；不同意罷免票數7萬3433票，占48.52%，雙方差距僅4466票，差距極微。

若以該區近年的三次立委選舉來看，2013年顏清標因案解職，顏寬恒以國民黨籍代父出征參加立法委員缺額補選，以66457贏過民進黨陳世凱的65319，差距1138票。2016年顏寬恒再以93495票贏過陳世凱的87596票，雙方差距5899票，但去年陳柏惟以112839票贏過顏寬恒的107766票，差距5073票。

從票數可看出，該區特性是兩軍對壘，差距一直不大。顏家在2016年也許有原屬國民黨的紀國棟以無黨籍參選，拿走17938票，影響了得票，以及2013年顏家處境最艱難時，也能拿下66457來看，若加上此次罷免得票看來，顏家在此區的基本盤一直不弱，加上外在因素，得票區間在7、8萬至11萬票間。但去年的立委選舉，則因有香港因素，在抗中保台因素發酵下，長期以來藍大綠的盤勢一舉翻盤。

從陳柏惟在選區經營僅1年9個月，時間尚短而言，要能在罷免戰中打一個幾近平手的局面，若非綠營有效動員，斷無這樣的局面，而陳柏惟的過往被起底，以及個人問政風格都是導致被罷免的原因之一，這些負面因素還可能影響了綠營的總得票。

因此，若以此次的罷免投票看來，綠營藉著動員，驗證了自己的動員實力仍在，尤其是在台灣社會歷經萊豬進口、疫情期間疫苗不足，以及中部受空汙困擾等因素下，仍有此成績，若說因選舉成績受激勵的該是綠營而非藍軍才對。而藍軍則是在面對諸多有利條件下，仍只能在顏家的基本上險勝，未來要能長期守住成果，恐怕仍有諸多值得檢討之處。

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