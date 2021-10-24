客家義民嘉年華 賴清德客語致詞呼籲團結

副總統賴清德今天出席「2021台北客家義民嘉年華安座大典」，與台北市長柯文哲同台，他讚許義民精神就是團結愛鄉愛民的精神，也希望所有客家鄉親未來持續做為帶領台灣團結的力量，一同團結守護台灣，造福人民，推動國家大步向前行。

賴清德今天全程以客語致詞，他表示，今天很高興參加客家義民節嘉年華活動。在歷史上，客家庄義勇軍非常團結。「他們在第一線敢拚敢衝、保衛國家。所以義民精神就是團結愛鄉愛民的精神。」

賴清德認為，義民精神對台灣最重要的意義就是「愛團結」，而團結就是力量。請所有客家鄉親做為帶領台灣團結的力量，一同團結守護台灣，造福人民，推動國家大步向前行。他一定會「挺客家」，請客家鄉親繼續為台灣打拚。也祈求義民爺保佑國家風調雨順，國泰民安。

隨後，賴清德在客家公共傳播基金會行動直播車「講客號」上簽名留念。