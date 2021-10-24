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客家義民嘉年華同台 柯文哲賴清德互動熱絡

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
副總統賴清德(右)與北巿長柯文哲(中)同台，兩人互動熱烈，兩人座位安排在隔壁，不斷交頭接耳。記者林麗玉/攝影
副總統賴清德(右)與北巿長柯文哲(中)同台，兩人互動熱烈，兩人座位安排在隔壁，不斷交頭接耳。記者林麗玉/攝影

台北客家義民嘉年華今天登場，今年主祭大典由副總統賴清德、台北市長柯文哲、世界客屬總會榮譽會長吳伯雄等人共同擔任正獻官，賴清德與柯文哲同台，兩人互動熱烈，不僅柯文哲到大典門口親自迎接，兩人座位安排在隔壁，不斷交頭接耳，儘管戴口罩，兩人互動熱，柯不僅手勢多，還講到頻搖頭、還抓頭。

由於賴柯頻頻交談、互動熱，活動結束後，媒體也問賴清德，「有沒有跟柯文哲聊天時聊到陳柏惟？」賴清德則快步離去，沒有回應。

柯文哲與賴清德致詞時，都不忘全程用客語致詞。但今年因疫情影響，往年盛大的義民客家嘉年華千人挑擔踩街形式，今年則採線上線下虛實整合方式轉型。今年的主祭大典也跨越時差與地域限制，邀五大洲各國客家社團代表，一同連線參與，儀式全程網路直播

台北客家義民嘉年華，副總統賴清德(中)活動結束後，在行動廣播車上簽名。記者林麗玉／攝影
台北客家義民嘉年華，副總統賴清德(中)活動結束後，在行動廣播車上簽名。記者林麗玉／攝影
台北客家義民嘉年華今天登場，今年主祭大典由副總統賴清德、台北市長柯文哲、世界客屬總會榮譽會長吳伯雄等人共同擔任正獻官。記者林麗玉／攝影
台北客家義民嘉年華今天登場，今年主祭大典由副總統賴清德、台北市長柯文哲、世界客屬總會榮譽會長吳伯雄等人共同擔任正獻官。記者林麗玉／攝影
台北客家義民嘉年華，副總統賴清德(右三)與台北市長柯文哲(右四)同台，兩人互動熱絡。記者林麗玉／攝影
台北客家義民嘉年華，副總統賴清德(右三)與台北市長柯文哲(右四)同台，兩人互動熱絡。記者林麗玉／攝影

柯文哲 賴清德 網路直播

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