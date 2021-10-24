曾陪韓國瑜走過罷免路 鄭照新：豬隊友觸怒中立選民

台灣基進黨陳柏惟成為史上第一位遭罷免成功的立委，投票率逾5成，熱度超過雙方陣營預期。曾陪前高雄市長韓國瑜走過罷免之路的高雄市政府前新聞局長鄭照新觀察，這一局決勝關鍵是台中海線選民自主性，綠營前立委說「在台中海線要穿防彈背心」選舉等言論，其實是豬隊友行為，觸怒選民，催出許多原本考慮是否給陳柏惟一個機會的中立選民站出來投票。

鄭照新指出，陳柏惟免案結果，是對執政黨一系列違逆民意作法敲響警鐘，對藍營這方，可望為12月18日公投注入一劑強心針，有機會在有限7周內把握有利風向，重新燃起民眾熱情，也要慎防民進黨擅於在小敗後重整陣容。

鄭也說，補選時間應該會落在公投前後，補選這一役，國民黨是擺脫被動情勢，卻沒有絕對優勢，各方人馬歸零競爭，綠營那方比較微妙，究竟要讓基進黨繼續經營，還是讓出來給民進黨，基進黨若和民進黨翻臉可能受傷，民進黨內部也面臨人才甄補的派系競合兩難。

罷免和選舉投票性質不同，能否催出投票動能，關鍵在仇恨值、討厭度。鄭照新表示，執政黨透過政論節目、高鐵打折票及選前夜演唱會等方式聲援反罷免方，結果可能是觸犯表態率低、自主性高的海線選民大忌，例如綠營前立委暗指在台中海線要穿防彈背心選舉等言論，讓在地選民可能產生反感，出現「政論人物大聲蓋過在地心聲」的壓迫感，讓許多原本考慮是否給陳柏惟一個機會的中立選民有了不同思考，對陳柏惟更不利。