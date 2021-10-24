立委補選民進黨議員提「禮讓」全力幫基進黨拿回立委

台中市第二選區立委補選，民進黨議員陳世凱符合資格，但他表示應該要尊重台灣基進黨，畢竟陳柏瑋團隊在二選區扎根經營，「這一席立委本來就是基進黨的」他認為民進黨不應該討論不選，應全力協助基進黨奪回立委。

台中第二選區台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免，7天內解職，中選會將公告辦理補選。

台中市資深議員陳世凱曾二度挑戰顏家，熟悉地方生態。

陳世凱表示，目前應該要尊重台灣基進黨，民進黨連人選都不該討論，而是要全力協助基進黨奪回屬於基進的立委。

陳柏惟在罷免案中落敗，他上午在選區謝票前受訪表示，未來補選不會缺席，並與理念、立場相同的政黨合作，也會投入輔選。

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