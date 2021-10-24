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藍營年底公投「倒蘇」 蘇貞昌3問回應、盼就事論事

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
行政院長蘇貞昌表示，對於立委陳柏惟遭罷免感到惋惜，另希望公投能就事論事，不要政治操作。記者胡瑞玲／攝影
行政院長蘇貞昌表示，對於立委陳柏惟遭罷免感到惋惜，另希望公投能就事論事，不要政治操作。記者胡瑞玲／攝影

行政院長蘇貞昌今前往中正紀念堂一展廳，視察疫苗接種站施打情況，針對台灣基進立委陳柏惟罷免投票案過關看法、是否衝擊1218公投等議題，蘇貞昌表示，為陳柏惟感到惋惜，但尊重投票的結果；對於國民黨公投定調「倒蘇」，蘇貞昌提3問，並說公投應就事論事，不要政治操作。

對於陳柏惟罷免案通過，蘇貞昌表示，投票的結果出來，大家都要尊重，他認識的陳柏惟是位年輕、認真的好立委，對於這樣的結果為陳惋惜，他以自己的人生起伏，來鼓勵陳柏惟不要氣餒，未來的路還很長，台灣的民主還需要大家一起向前走。

陳柏惟被罷免，針對年底的公投，國民黨接下來定調「倒蘇」，讓4個公投案通過、讓蘇貞昌內閣下台。對此，蘇貞昌說，公投是對「事」的投票，應該就事論事，台灣是以貿易出口為主的國家，我們的東西要賣到國外，卻不准外國的東西來，這樣怎麼做生意？

蘇貞昌指出，國民黨當年開放獲得國際安全標準的萊牛，現在也吃萊牛，卻抹黑獲得國際安全標準的萊豬，這邏輯怎麼說得通？民生、經濟、工業等都要用電，卻要反對發電，還要重啟危險的核四，這怎麼符合道理？

蘇說，他在防疫情形許可下，帶領行政團隊向國人報告政府在為大家做什麼，希望公投做事論事，不要政治操作。

蘇貞昌 公投 陳柏惟

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