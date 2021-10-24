聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍營年底公投「倒蘇」 蘇貞昌3問回應、盼就事論事
行政院長蘇貞昌今前往中正紀念堂一展廳，視察疫苗接種站施打情況，針對台灣基進立委陳柏惟罷免投票案過關看法、是否衝擊1218公投等議題，蘇貞昌表示，為陳柏惟感到惋惜，但尊重投票的結果；對於國民黨公投定調「倒蘇」，蘇貞昌提3問，並說公投應就事論事，不要政治操作。
對於陳柏惟罷免案通過，蘇貞昌表示，投票的結果出來，大家都要尊重，他認識的陳柏惟是位年輕、認真的好立委，對於這樣的結果為陳惋惜，他以自己的人生起伏，來鼓勵陳柏惟不要氣餒，未來的路還很長，台灣的民主還需要大家一起向前走。
陳柏惟被罷免，針對年底的公投，國民黨接下來定調「倒蘇」，讓4個公投案通過、讓蘇貞昌內閣下台。對此，蘇貞昌說，公投是對「事」的投票，應該就事論事，台灣是以貿易出口為主的國家，我們的東西要賣到國外，卻不准外國的東西來，這樣怎麼做生意？
蘇貞昌指出，國民黨當年開放獲得國際安全標準的萊牛，現在也吃萊牛，卻抹黑獲得國際安全標準的萊豬，這邏輯怎麼說得通？民生、經濟、工業等都要用電，卻要反對發電，還要重啟危險的核四，這怎麼符合道理？
蘇說，他在防疫情形許可下，帶領行政團隊向國人報告政府在為大家做什麼，希望公投做事論事，不要政治操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言