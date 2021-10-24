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林右昌嗆扭曲事實 柯文哲嘆氣：別挑撥離間 哪一台的？
台北客家義民嘉年華今天登場，副總統賴清德、台北市長柯文哲、世界客屬總會榮譽會長吳伯雄等人共同擔任正獻官，與所有客家鄉親透過祭祀古禮，向全國15尊義民爺及忠勇公敬拜祈福。柯文哲一早先率128組挑擔奉飯代表敬奉義民爺，會前柯文哲被媒體問及，基隆市長林右昌指基隆捷運扭曲事實，柯文哲回「不要挑撥離間，哪一台的？」「好啦好啦，請幕僚脫開，脫開也是好方法。」
柯文哲到會場前，媒體也先問柯文哲被指扭曲事實，柯文哲先嘆一口氣；媒體又追問，罷免陳柏惟後，罷免林昶佐案會不會通過？柯文哲又嘆了一口氣。
一年一度的台北客家義民嘉年華，受到疫情影響，今年將128組超過兩千人「挑擔奉飯」敬奉義民爺的影像，以影片預錄方式呈現，更突破時間限制，邀集全球五大洲各國客家社團代表，一同連線參與主祭大典。
儘管去年客家義民節的主祭大典是由蔡英文總統親自出席，不過今年由副總統賴清德代表，與柯文哲、吳伯雄、客委會主委楊長鎮等人共同擔任正獻官。
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