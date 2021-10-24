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陳柏惟任期剩7天 黃偉哲發文「選罷制度門檻值得再思考」遭網批

為陳柏惟罷免通過抱歉 張博洋：不後悔罷免韓國瑜

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
陳柏惟與團隊在確認罷免通過後跟現場支持者深深鞠躬，表達歉意。圖／取自張博洋臉書
陳柏惟與團隊在確認罷免通過後跟現場支持者深深鞠躬，表達歉意。圖／取自張博洋臉書

立委陳柏惟成為台灣政治史上首位遭罷免成功的立委，昨晚台灣基進黨與支持者陷入低迷氣氛，基進黨新聞部主任張博洋在臉書上貼文表示，自己要為這個結果說聲抱歉，但至今從沒有後悔過參與罷免高雄前市長韓國瑜。他認為基進黨是在做正確的事，只是這次沒有成功阻止陳柏惟被罷免成功。

張博洋寫道，昨下午開票之前，自己跟同事講說，對開票畫面都有陰影，因從2014年在台灣基進擔任志工到現在，除了2020年陳柏惟當選及去年六月的投票，多數時候，這個場景都是悲傷的收尾居多。他說，即使失敗對基進黨來說已是家常便飯，但自己看到付出的黨工、志工還是覺得很心疼，盡了全力，但並沒有達到想要的結果。

他說，「有人酸說，基進當初罷免別人，現在輪到被別人罷免。」但他強調，自己至今都沒有後悔過參與罷免韓國瑜，「一刻也沒有」。

陳柏惟被罷免成功，外界也在關心基進黨在下屆選戰的布局，張博洋的貼文也透露出基進黨仍會積極參選，他指出，「一席立法委員，不是台灣基進打造新國家的終點，沒有了這個席次也不代表這裡就是終點。」他認為，年底決定台灣命運的公投、報復性罷免也會持續撲向下一個小黨立委，因此基進黨必須加緊腳步、只能往前。

罷免 基進黨 陳柏惟

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