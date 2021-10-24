變身文青貓咖啡屋 國民黨北市黨部「長春路5號」開張

國民黨台北市黨部近日重新裝潢，一樓交誼廳空間，除提升空間透明感，大幅降低傳統政治符號布置，就連黨部名稱也改為「長春路5號」，類咖啡屋的文青風設計，搭配將認養貓咪放養其間，展現接地氣、爭取青年認同的努力。

配合中央黨部空間改造，國民黨台北市黨部近日搬至原中山區黨部，開放空間也在黨內青工主導、設計下大改造。有別於傳統的黨徽、黨旗，重新裝潢的黨部讓青天白日自然的鑲嵌在主壁面上，搭配隨意放置的紅椅，完備國旗元素。

至於各地方黨部一定會有國父孫中山遺照或銅像，在新台北市黨部開放空間中，也改以法國畫家馬諦斯的野獸派畫風，將國父年輕時的回眸照，以繽紛色彩直接畫在入口處的牆面上，並以多元繽紛用色，彰顯國父推翻舊時代的叛逆情懷。

此外，牆面還有復刻國父墨寶的紅色「奮鬥」二字；騎樓地面上也鋪設隱喻著革命先烈鮮血的紅色磁磚，要提醒黨員與支持者，國民黨創黨過程是經過流血革命，過去執政成果並非安逸取得，莫忘國父當初革命初衷。

為提高黨部空間的親近性，黨部還將正對長春路的部分牆面敲掉，改以視覺穿透性高的玻璃落地窗與櫥窗設計，提升透明感與明亮度，民眾從外面看到黨部內部，黨工也可從裏面看到市區街道的流動．讓黨接地氣、與社會提升連結。

開放空間中，家具也仿一般咖啡屋擺設，還有吧台設計，大走文青風。未來還規劃領養1至2隻貓咪，放養在市黨部內，提升黨市部活潑感，也盼吸引愛貓民眾與年輕人入內休憩，提升與黨部互動。

配合文青感的室內空間設計，國民黨新台北市黨部僅在門口以地址「長春路5號」標誌空間名稱，開放空間內與牆面完全沒有寫「中國國民黨」、「台北市黨部」等文字，僅以投影打出KMT Taipei等文字，淡化政黨色彩，提升親近性。

而黨部外牆預設大型鋁架，未來除選舉時會做選舉看板使用，未選舉時也不排除掛上藝文作品，要展現不一樣的政黨黨部。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，重新裝潢後的市黨部空間，區黨部為於3樓，市黨部黨工辦公空間則在2樓，1樓「長春路5號」則是要提供黨員與一般民眾休憩、交誼空間。