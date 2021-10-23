【即時短評】綠營看罷免像月亮 初一十五不一樣

陳柏惟被罷免了，且達到罷免史上最高投票率，特別是不同意票也有近七萬四千票，顯然是民進黨在最後關頭總動員才衝得出的票數；當一場地區行罷免被激化成藍綠政黨對決，陳柏惟被罷免的結果，無疑是給蔡政府敲醒了一記警鐘。

這場罷免案也像一面照妖鏡，照出了民進黨對適用同一套罷免標準，卻有截然不同的評價。去年罷韓成功時，民進黨表示，這是展現台灣民主深化典範；今天罷免陳柏惟通過，民進黨卻是表示，報復性罷免不利民主政治。蔡總統在罷韓成功時稱，台灣民主往前走了一步；昨天「罷Ｑ」通過後，蔡英文說的是「台灣的民主自由有許多的挑戰」。

民進黨高層更釋出「陳柏惟是敗給罷免制度」的訊息，意味著啟動修法機會濃厚。諷刺的是，罷韓成功時，被問及是否要修法調整罷免門檻，民進黨立委鄭運鵬當時表示，事實上罷免門檻並不容易達到，看不出來因為韓國瑜罷免案通過後，門檻有修正的必要，因為罷免成功去修門檻是一件很奇怪的事情。

再看看下一個被鎖定的罷免目標林昶佐，對罷免的態度是否前後如一？林昶佐2016年時表示，罷免連署門檻應下修採「簡單多數決」，有效同意票數超過不同意票即罷免成立。林昨天一改對於罷免案，要用比現行制度更寬鬆的的通過標準，改對罷免持保留態度表示，「台灣沒有蹉跎時間的本錢，我們不能一直內耗下去」。從韓國瑜到這次陳柏惟罷免，在在證明了，綠營看罷免就像月亮，初一十五不一樣。