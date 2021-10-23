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刪Q通過後已致電陳柏惟 蔡英文：台灣民主自由有許多挑戰

刪Q成功 陳偉杰：給國民黨3指標、提醒民進黨2件事

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員陳偉杰表示，刪Q給了國民黨三個指標，也提醒民進黨兩件事情，包含不要仇恨動員及都牽拖中國。圖／陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰表示，刪Q給了國民黨三個指標，也提醒民進黨兩件事情，包含不要仇恨動員及都牽拖中國。圖／陳偉杰提供

台中市立委陳柏惟罷免案今天通過，新北市議員陳偉杰表示，刪Q給了國民黨三個指標，他也要提醒民進黨兩件事情，包含不要仇恨動員及都牽拖中國，套一句新北市長侯友宜市長常說的一句話：「好好認真為人民做事」，才是民之所欲。

陳偉杰表示，陳柏惟罷免案雖然成功，但也給國民黨三項重要的訊息指標：一、民眾對民進黨執政評價並未到谷底，並沒有因為討厭塔綠班轉化成罷免的強大動力。二、未來國民黨面對年底公投案也要戒慎恐懼，每項議題都要有正當性論述，絕不能期待以反民進黨作為單一訴求。三、朱立倫主席團隊完成首項重要目標，團結就是力量。

此外，陳偉杰說，也要特別提醒民進黨及綠營二件事：一、謙卑面對失敗，虛心檢討自己，不要再仇恨動員。二、並不是任何選舉只要訴諸中國牌就永遠有效，多數理性民眾已經厭倦任何事都牽拖中國大陸的戲碼，希望能就事論事、理性討論。

陳偉杰表示，民主社會必須尊重包容多元聲音，任何製造仇恨、族群對立的作為，並非台灣社會主流民意，作為執政黨必須謙卑為 人民服務，作為在野黨必須務實的監督政府，譁眾取寵、挑撥對立不是人民期許的，政治人物做實事說真話才是民眾想要的。

民進黨 罷免

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