刪Q成功接下來罷昶？里長：萬華人的兩種心聲

台中市立委第二選區台灣基進黨陳柏惟罷免案通過，台北市立委第五選舉區立委林昶佐罷免案，受到關注。刪Q成功前，地方對罷昶熱度不高，有里長認為，萬華長者多，但之前在媒體上的相關新聞不多，如今刪Q成功，媒體關注轉向罷昶，熱度可能上升。

由於許多網友也點名罷免的「下一戰」可能會針對無黨籍立法委員林昶佐。林昶佐今晚則在臉書發表對於陳柏惟罷免案看法，「台灣沒有蹉跎時間的本錢，我們不能一直內耗下去」。

對於罷免林昶佐，罷昶團體之一的現任北市議員鍾小平表示將「乘勝追擊」，他說平時就有和國民黨接觸，近期內將拜訪國民黨副祕書長江俊霆。他認為罷昶比刪Q樂觀，因為可綁十二月的公投。

北市選委會表示，二階段連署書收到，但還在初審階段，依法至少要四十天，若查對後達到門檻，結果會在十一月十八日前由中選會通知領銜人，成案後可在二十至六○天內辦理投票。

一名萬華區里長表示，萬華區高齡者多，立委在老人家眼中印象，大多來自電視媒體，林昶佐問政表現不明顯，在新聞上很少見，「若要說他哪裡好、哪裡不好，也講不出來」，總之就表現平平；反觀，年輕選民就會自行上網查立委的出席率多高、有提幾個法案待審等等，再自行做出判斷，所以年輕選民覺得林昶佐也「沒那麼差」。

該里長坦言，就算陳柏惟被罷免，多少會提升罷昶士氣，但據之前的觀察，鄰里間的態度，會堅決投下罷免票的民眾不多。

另一位里長認為，林昶佐最近讓人印象最深刻的事件就是被環南市場自治會長林勝東「嗆」，在此之前民眾普遍對林昶佐的政績無感，不過就算再不滿，對許多民眾而言，只要「顏色對就對」，挺綠民眾可以接受林昶佐把這屆任期做完，反正下次不要再投就好，所以目前來看，陳柏惟被罷免，對罷昶效果還要再觀察。