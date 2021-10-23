刪Q成功後藍營歡迎青年入黨 綠批惡罷不給年輕人機會

台中市立委第二選區罷免陳柏惟今成功罷免。國民黨中市黨部主委林敏霖表示，這次展現公民團體年輕人的意志力，他說，國民黨就是要這樣的青年多多參與。民進黨市黨部主委李天生則說「這是不正當罷免，反罷免得票數高不算輸，有人想班師回朝」。他說補選一定會力拚到底，力保民進黨這一席。

林敏霖指出，罷免公投案由公民團體提出，都是年輕人付出心血，顏家與國民黨則是從旁協助，催出自己的基本盤，並未大力介入。他說國民黨就是需要年輕新血，他希望青年加入改革行列，讓國民黨的黨員逐步年輕化。