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刪Q成功後藍營歡迎青年入黨 綠批惡罷不給年輕人機會
台中市立委第二選區罷免陳柏惟今成功罷免。國民黨中市黨部主委林敏霖表示，這次展現公民團體年輕人的意志力，他說，國民黨就是要這樣的青年多多參與。民進黨市黨部主委李天生則說「這是不正當罷免，反罷免得票數高不算輸，有人想班師回朝」。他說補選一定會力拚到底，力保民進黨這一席。
林敏霖指出，罷免公投案由公民團體提出，都是年輕人付出心血，顏家與國民黨則是從旁協助，催出自己的基本盤，並未大力介入。他說國民黨就是需要年輕新血，他希望青年加入改革行列，讓國民黨的黨員逐步年輕化。
李天生則表示，這場是不正當的罷免，不給年輕人反省的機會。他說，從反罷免所得票數來看，拿下7萬3433票，可見，陳柏惟還是擁有極高支持率，他相信公道自在人心。李天生憤怒表示，這次罷免，根本是有人想班師回朝。
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