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陳柏惟遭罷！ 立委補選開打成台中市長選舉前哨戰

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
罷免陳柏惟，台中二選區立委將補選， 市長前哨戰開打！圖／盧秀燕官網
罷免陳柏惟，台中二選區立委將補選， 市長前哨戰開打！圖／盧秀燕官網

台中市第二選區台灣基進黨立委陳柏惟，刪Q總部宣布，罷免成功。罷免戰掀起藍綠政黨大動員，對決氣氛將一路延續到年底公投、明年地方選舉，甚至2024總統大選。藍營士氣大振，認為選民投罷免票是對民進黨執政投下不信任票，有利藍營明年台中市長、議員選舉。綠營則認為應看補選結果，再戰一場，藍綠版圖才能定調。

台中第二選區大致是傳統、保守選區，公民團體發起罷免陳柏惟，台中市長盧秀燕在公投戰保持中立，實質由顏清標、顏寬恒父子分率陸空大軍對戰民進黨泛綠系統，罷免成功有鼓舞藍營的作用，但目前還看不出市長選舉的關鍵，另還得看立委補選的結果，政治版圖才能定調。

台中第二選區，大選時多看大環境與候選人，近幾屆藍綠版圖相當，例如台中市長盧秀燕在這區大贏，但國民黨提名的總統候選人韓國瑜則大敗。立委的部分，歷來都是藍大於綠，只有這屆立委選舉，顏家系統過輕忽「反中情緒」有如海嘯壓境且輕敵，輸了5000票，此後顏清標謹慎以對，儘管民調顯示罷免樂觀，但顏家照步來，嚴陣以待。

未來補選，國民黨應由顏寬恒參戰。罷免戰期間，綠營側翼猛打「要顏寬恒宣布不參加補選」為罷免催票，但顏家沒上當，綠營把顏家視為頭號勁敵，誰來補選，目前還不明朗。另民眾黨在這個立委選區曾拿下兩萬多的政黨派，是否在補選插一腳，會不會形成關鍵少數，須再觀察。

從罷免看明年市長大選，盧秀燕在這場罷免公投採行政中立，難免引來基層抱怨，但立委補選即可輔選黨籍候選人，應可順利化解。

因盧秀燕施政至今多項民調創新高，在防疫措施例如設置快篩站、快打站頗受肯定，招商拿得出漂亮數字，罷免過關對市長選情影響其實不大，只能形容「好上加好」。

罷免 盧秀燕

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