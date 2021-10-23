快訊

罷免案通過 陳柏惟吐感言：我沒有輸

刪Q之後恐再撤昶 林昶佐發聲：我們不能一直內耗

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐今晚在臉書發表對於陳柏惟罷免案看法。圖／取自林昶佐臉書
無黨籍立委林昶佐今晚在臉書發表對於陳柏惟罷免案看法。圖／取自林昶佐臉書

台灣基進立委陳柏惟罷免案最終以同意票77899票、不同意票73433票，通過罷免門檻，許多網友也點名罷免的「下一戰」可能會針對無黨籍立法委員林昶佐。林昶佐今晚則在臉書發表對於陳柏惟罷免案看法，「台灣沒有蹉跎時間的本錢，我們不能一直內耗下去」。

林昶佐指出，即使有成千上萬的年輕朋友站出來，但在中國國民黨鋪天蓋地的抹黑，以及地方黑金派系的動員下，剛當選一年多、連續兩個會期被評鑑為優秀立委的年輕人，被迫離開他的崗位。

林昶佐表示，尊重這27%民意的決定，也必須正視這一年多來，國民黨無論是在地方四處掀起報復性罷免，或是在立法院動用鐵釘、鐵棍、豬腦、內臟來癱瘓議事，這些作為已經成功地讓社會嚴重撕裂，讓相當高比例的民眾隨時都能被仇恨動員。

林昶佐也喊話，「我們必須用更大的智慧與耐心，來團結更多的人，化解極端對立。畢竟，在這個國際局勢快速變動的時代，台灣不只要團結對抗疫情，推動經濟發展，更必須把握關鍵時機，才能與世界緊密連結、邁向進步。台灣沒有蹉跎時間的本錢，我們不能一直內耗下去。」

林昶佐並呼籲國民黨，「我要再次請新任的朱立倫主席，冷靜思考，適可而止。你們成功拉下了陳柏惟，但你們這些作法，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力，讓台灣社會有更大的裂縫能被中國介入，這符合最大在野黨應有的價值立場嗎？符合台灣的利益嗎？」他也強調，「當然，你們若執意要繼續下去，我們不會有任何猶豫，我們會努力團結更強大的能量，阻擋你們拖垮這個國家。我們別無選擇，只能用盡全力守護這片土地，我們的家園。」

林昶佐 罷免 陳柏惟

延伸閱讀

民進黨：陳柏惟被罷免 凸顯少數否決多數制度性矛盾

陳柏惟罷免案通過！投票率51.72% 同意票7萬7899票

陳柏惟被罷免 高雄綠營議員喊「打斷手骨顛倒勇」

陳柏惟遭罷免 蔡其昌：陳柏惟的努力不會輸！

相關新聞

立委陳柏惟罷免案通過 網友高喊「下一戰」：就在中正、萬華

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案於今（23）日舉行，最終以同意票77899票、不同意票73433票，通過罷免門檻。陳柏惟是繼前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷之後，第三位於2021年被民眾發起罷免的民意代表...

陳柏惟罷免案通過 台中市選委會：3個月內補選

台中第二選區立委陳柏惟罷免案結束。台中市選委會公告，這次投票率51.72％，77899票同意罷免，超過不同意罷免7343...

刪Q之後恐再撤昶 林昶佐發聲：我們不能一直內耗

台灣基進立委陳柏惟罷免案最終以同意票77899票、不同意票73433票，通過罷免門檻，許多網友也點名罷免的「下一戰」可能...

財團正用刀叉吃人肉 柯市府別坐視陽明山被霸占

陽明山是台北人的後花園，也是最大的一片綠肺，但近來悄悄出現變化，傳出財團相中早年由保護區變更為住宅區的聚落與山坡地，已默默展開收購、整合，透過合法程序「大吃小」，讓現住戶心生恐懼；但礙於是合法的市地重劃，而且北市府還是開發「夥伴」，讓現住戶直批財團正用刀叉吃人肉，柯文哲市長難道沒看見？

刪Q後 朱立倫：年底反萊豬4公投對蔡政府投不信任投票

台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免，讓藍軍士氣大振。國民黨主席朱立倫晚間表示，接下來會全力以赴備戰年底反萊豬等4項公投，也定調年...

【刪Q過關】罷掉陳柏惟國民黨就轉骨了？公投、明年大選沒有樂觀的本錢

刪Q大戰結果揭曉，同意罷免票開票後一路領先，晚間5點半左右跨過7萬3744票門檻，立委陳柏惟確定落馬。這場罷免案總投票人數不到30萬人，卻因藍綠激戰全國關注，更宣告了2022年選戰提前開打。這場仗是朱立倫挑起國民黨主席領導重擔的第一戰，已經贏得不輕鬆，接下來還要面對12月四大公投、台中第二選區立委補選，還有明年縣市長及議員九合一大選，每一戰都沒有樂觀的本錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。