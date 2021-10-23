刪Q之後恐再撤昶 林昶佐發聲：我們不能一直內耗

台灣基進立委陳柏惟罷免案最終以同意票77899票、不同意票73433票，通過罷免門檻，許多網友也點名罷免的「下一戰」可能會針對無黨籍立法委員林昶佐。林昶佐今晚則在臉書發表對於陳柏惟罷免案看法，「台灣沒有蹉跎時間的本錢，我們不能一直內耗下去」。

林昶佐指出，即使有成千上萬的年輕朋友站出來，但在中國國民黨鋪天蓋地的抹黑，以及地方黑金派系的動員下，剛當選一年多、連續兩個會期被評鑑為優秀立委的年輕人，被迫離開他的崗位。

林昶佐表示，尊重這27%民意的決定，也必須正視這一年多來，國民黨無論是在地方四處掀起報復性罷免，或是在立法院動用鐵釘、鐵棍、豬腦、內臟來癱瘓議事，這些作為已經成功地讓社會嚴重撕裂，讓相當高比例的民眾隨時都能被仇恨動員。

林昶佐也喊話，「我們必須用更大的智慧與耐心，來團結更多的人，化解極端對立。畢竟，在這個國際局勢快速變動的時代，台灣不只要團結對抗疫情，推動經濟發展，更必須把握關鍵時機，才能與世界緊密連結、邁向進步。台灣沒有蹉跎時間的本錢，我們不能一直內耗下去。」

林昶佐並呼籲國民黨，「我要再次請新任的朱立倫主席，冷靜思考，適可而止。你們成功拉下了陳柏惟，但你們這些作法，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力，讓台灣社會有更大的裂縫能被中國介入，這符合最大在野黨應有的價值立場嗎？符合台灣的利益嗎？」他也強調，「當然，你們若執意要繼續下去，我們不會有任何猶豫，我們會努力團結更強大的能量，阻擋你們拖垮這個國家。我們別無選擇，只能用盡全力守護這片土地，我們的家園。」