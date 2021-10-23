刪Q後 朱立倫：年底反萊豬4公投對蔡政府投不信任投票

刪Q大戰結果揭曉，同意罷免票開票後一路領先，晚間5點半左右跨過7萬3744票門檻，立委陳柏惟確定落馬。這場罷免案總投票人數不到30萬人，卻因藍綠激戰全國關注，更宣告了2022年選戰提前開打。這場仗是朱立倫挑起國民黨主席領導重擔的第一戰，已經贏得不輕鬆，接下來還要面對12月四大公投、台中第二選區立委補選，還有明年縣市長及議員九合一大選，每一戰都沒有樂觀的本錢。

2021-10-23 18:07