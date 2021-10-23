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罷免案通過 陳柏惟吐感言：我沒有輸

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刪Q後 朱立倫：年底反萊豬4公投對蔡政府投不信任投票

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免，讓藍軍士氣大振。國民黨主席朱立倫晚間表示，接下來會全力以赴備戰年底反萊豬等4項公投，也定調年底公投除是堅持是非對錯，也是對行政院長蘇貞昌與民進黨政府不信任投票。記者周志豪／攝影
台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免，讓藍軍士氣大振。國民黨主席朱立倫晚間表示，接下來會全力以赴備戰年底反萊豬等4項公投，也定調年底公投除是堅持是非對錯，也是對行政院長蘇貞昌與民進黨政府不信任投票。記者周志豪／攝影

台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免，讓藍軍士氣大振。國民黨主席朱立倫晚間表示，接下來會全力以赴備戰年底反萊豬等4項公投，也定調年底公投除是堅持是非對錯，也是對行政院長蘇貞昌與民進黨政府不信任投票。

朱立倫說，國民黨接下來會一步一腳印，讓台灣的民眾了解當前執政黨長期執政不力，呼籲民眾12月18日站出來對4項公投案投下贊成票。

國民黨文傳會主委凌濤表示，即刻起黨將再立即投入年底反萊豬等4項公投戰場，要力拚再下一城；最快周一公投小組就會開會，訂接下來的策略，盡快啟動宣講與宣傳工作。

凌濤表示，黨中央與黨團、智庫近日共同定調，包含國民黨推動的公投併大選公投與反萊豬公投，以及公民團體推動的護藻礁與重啟核四公投，國民黨都會全力支持推動，並定位4大公投就是對民進黨的不信任案投票。

但凌濤說，4大公投投票前，還有10次代表人的政見說明會，過程中會闡述4大公投內容，針對每個議題會講清楚，全力以赴爭取民眾支持。

公投 國民黨 凌濤

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