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不斷更新／陳柏惟罷免案 同意票數突破73744門檻

同意罷免票破門檻！陳柏惟表情沉重抵現場 後台哭成一團

同意罷免票突破門檻！陳柏惟表情沉重抵達現場

聯合報 / 記者趙容萱劉柏均／台中即時報導
陳柏惟團隊宣布，同意票已達門檻，陳柏惟在5時43分表情沉重抵達現場，後台人員哭成一團，稍後上台發表演講。記者劉柏均／攝影
陳柏惟團隊宣布，同意票已達門檻，陳柏惟在5時43分表情沉重抵達現場，後台人員哭成一團，稍後上台發表演講。記者劉柏均／攝影

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免投票下午4時開票，陳柏惟團隊在烏日高鐵日出停車場的開票中心開票，罷免和反罷免雙方票數一路拉鋸，下午5時33分，不同意票7萬2482票，同意7萬7048票，陳柏惟團隊宣布，同意票已達門檻，期待奇蹟出現，支持者落淚，陳柏惟5時43分表情沉重抵達現場，後台人員哭成一團，稍後上台發表演講。

台中市選委會說明，第二選區包含沙鹿、烏日、龍井、大肚與霧峰，選舉人數29萬4976人，罷免門檻為有效同意票多於不同意票數，且同意票要超過25%，也就是7萬3744票。

陳柏惟團隊今天下午在烏日高鐵日出停車場設置開票中心，現場人數控制在300人以內。

陳柏惟團隊開票中心不斷回報開票狀況，下午4時26分宣布，根據開票現場人員回報，號稱「章魚里」的沙鹿晉江里票數不同意高於同意票，票數接近，「相當緊張」，一切以台中市選委會為準。

陳柏惟團隊開票中心下午4時38分再宣布，不同意4072票，高於同意3898票，在下午4時44分開票結果，不同意票1萬6394票，同意1萬7545票；4時52分，不同意3萬2997票，同意3萬5556票。不同意票有落後，現場支持者不斷喊「加油！」

陳柏惟團隊開票中心下午4時58分公布，不同意票4萬5865票，同意4萬8827票，到了5時，不同意票5萬1299票，同意5萬5150票；下午5時20分，不同意票6萬6490票，同意7萬1153票。陳柏惟團隊開票中心下午4時58分公布，下午5時23分票數不同意票6萬7468票，同意7萬2370票，現場支持者相當緊張。

陳柏惟團隊宣布，同意票已達門檻，陳柏惟在5時43分表情沉重抵達現場，後台人員哭成一團，稍後上台發表演講。記者劉柏均／攝影
陳柏惟團隊宣布，同意票已達門檻，陳柏惟在5時43分表情沉重抵達現場，後台人員哭成一團，稍後上台發表演講。記者劉柏均／攝影
陳柏惟團隊宣布，同意票已達門檻，陳柏惟在5時43分表情沉重抵達現場，後台人員哭成一團，稍後上台發表演講。記者劉柏均／攝影
陳柏惟團隊宣布，同意票已達門檻，陳柏惟在5時43分表情沉重抵達現場，後台人員哭成一團，稍後上台發表演講。記者劉柏均／攝影

陳柏惟 罷免 台中市

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