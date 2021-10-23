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罷免案通過 陳柏惟吐感言：我沒有輸

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立委陳柏惟罷免案通過 網友高喊「下一戰」：就在中正、萬華

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣基進黨立委陳柏惟罷免案於今（23）日舉行，最終以同意票77899票、不同意票73433票，通過罷免門檻。報系資料照／記者黃仲裕攝影
台灣基進黨立委陳柏惟罷免案於今（23）日舉行，最終以同意票77899票、不同意票73433票，通過罷免門檻。報系資料照／記者黃仲裕攝影

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案於今（23）日舉行，最終以同意票77899票、不同意票73433票，通過罷免門檻。陳柏惟是繼前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷之後，第三位於2021年被民眾發起罷免的民意代表，網友也紛紛在PTT上發起討論，更點名罷免的「下一戰」可能會針對無黨籍立法委員林昶佐

網友在PTT發文表示，「桃園佛地魔，罷免成功；高雄黃捷，罷免失敗；台中3Q，看來是成功了（過門檻了）」，並直接點名下一位遇上「罷免拉鋸戰」的可能就是無黨籍立委林昶佐，直問「目前罷免方三戰兩勝，第四戰勝負會如何呢？」

文章引起熱烈討論，部分網友贊同原PO的看法，「這區應該會更精彩，林可以打的點也很多」、「這位光疫情相關議題就夠嗆了，只是要怎麼炒而已」、「閃尿過關機會比較大」、「林上次被市場會長回嗆的影片多播幾次感覺就掰了」，有人則認為若罷免被發起，也未必會成功，「我覺得這比較難，林根本民進黨的代表」、「很難啦，經過連署地很冷清」、「這次民進黨會更早動員，因為關係到年底公投」、「林應該會得到更多綠的支援」。

然而，今年一連舉行了三場罷免活動，且年底還有全國性公投案，不少人也發表個人看法，「一直搞罷免，民眾也會厭煩的」、「下一戰是四大公投，不是清林昶佐」、「老是有人以為第一場是罷韓帶頭，實際第一場是罷昌（黃國昌）」。

今年7月，在台北環南市場舉行的疫情記者會上，立委林昶佐的發言引起市場自治會長林勝東的不滿，而被當場嗆聲，進而引發輿論並遭發起罷免。目前林昶佐罷免案進入第二階段連署衝刺，「清林散昶」領銜人周世雄表示，要罷免成案為第一要件，目前聯手規畫的時程，希望將約2萬5千件連署書送件，才能趕在12月18日公投日綁罷免。

無黨籍立委林昶佐。報系資料照／記者林伯東攝影
無黨籍立委林昶佐。報系資料照／記者林伯東攝影
立法委員林昶佐（右）對台北市長柯文哲開砲，卻被環南市場自治會會長（左（反嗆。報系資料照／記者余承翰攝影
立法委員林昶佐（右）對台北市長柯文哲開砲，卻被環南市場自治會會長（左（反嗆。報系資料照／記者余承翰攝影

罷免 陳柏惟 基進黨 林昶佐 PTT

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