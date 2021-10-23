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影／游錫堃唱講具佳 台語唱述「弔簡大獅」博滿堂彩
立法院長游錫堃今天下午出席「走讀台灣省議會榮光」活動，以「詩說百年追求」為題，精選賴和、林獻堂等人的詩作，全程以台語演講，並開口唱述〈弔簡大獅〉等多首作品，台下60多位聽眾如癡如醉，甚至鼓掌「安可」院長朗誦古代作品，博得滿堂彩。
紀念台灣文化協會、台灣議會設置請願運動一百周年，台中市新文化協會今(23)日在立法院民主議政園區舉辦「走讀台灣省議會榮光」活動，邀請民主前輩康寧祥、立法院院長游錫堃、歷史學家李筱峰齊聚一堂，以演說回朔台灣百年求民主的盛會。
下午2點多，立法院院長游錫堃到場，有民眾上前請院長在書本上簽名、合影，台下聽眾鼓掌歡迎。
游錫堃全程以台語演講，並強調「台灣民主，百年追求，民主是台灣的百年基因」，他引用錢振鍠的「弔簡大獅」，更開口獻唱：「痛絕英雄瀝血時～海潮山湧泣蛟螭～他年國史傳忠義～莫忘台灣簡大獅～」台下聽眾驚艷，響起掌聲。
隨後，游再以台語獻唱賴和的「吾人」、張晴川的「悼蔣渭水先生詩」、莊太岳的「題蔣渭水遺集」、葉榮鐘的「敬步灌園先生二二八事件感懷瑤韻」、林獻堂的「壬辰五月下旬大仁別莊喜少奇過訪」，以及自己的「詠民主進步黨圓山組黨卅五週年」等詩作，闡述台灣民主的百年追求。
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