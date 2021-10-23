基捷交火 林右昌批柯文哲：扭曲事實欺人太甚

基隆捷運爭議今天再延燒，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌在臉書隔空交火。林右昌下午被問到柯文哲質疑總統「用4年半，把騙局升級成更大的騙局」。林右昌下午批「柯市長欺人太甚，三番兩次去扭曲事實，自己講過的話、做過的事都可以不算數，政治誠信到底在哪？」基隆捷運不是為了基隆而已，而是為了大台北地區台北市、新北市民。

台北市長柯文哲今天在臉書貼文，指4年前蔡英文總統隆重宣布斥資80億蓋基隆輕軌，如今4年半過去了，基隆輕軌沒有開工，改名基隆捷運，經費暴增到400億以上，而且路線要變，這意味可行性評估和環評都要重做，打掉重練。蔡總統公開表示，行政院和交通部要針對系統、車站及後續營運，提出更詳細更具體的時間表，每3個月檢查進度，所以算一算，現在應該已經有18次，報告在哪裡? 「用4年半，把騙局升級成更大的騙局」。

林右昌參加活動時回應表示，他不是回擊柯市長，他不喜歡和人吵架，而是柯市長欺人太甚，三番兩次去扭曲事實，自己講過的話、做過的事都可以不算數，政治誠信到底在哪？這不是為了基隆而已，而是為了大台北地區台北市、新北市民；優化路線不是增加經費的主要原因，柯市長一句話增加87.9億元，他自己都不說，只一直去扯別的，實在是沒什意思。

林右昌說，基隆捷運從去年四長會議後大家達成共識，把輕運量提升為中運量系統，並且在台北市要採取地下化工程，台北市要增加2個地下車站，新北樟樹灣站之後就要下地，再進入台北市。計畫經費，因為柯市長一句話，增加87.9億元。

林右昌表示，現在柯市長講這些話（指騙局），真的是很不負責任，當初是大家所達成的共識，他也很清楚。柯市長常常會忘了自己講的話、做過的事，而來指責別人，十分不可取，不知為何他一直找碴，不知他有何政治目的，不要有政治上的思考。

林右昌說，不要再去扯這些東西，因為現在這些是當初大家達成的共識，而且也已經過相當的評估，這一年多都是朝四長會議達成的共識在推動。政治誠信很重要，不要講過的話都可以不算數，去扭曲事實，還義正嚴詞地去指責別人。

林右昌指出，基隆捷運不是騙局，而是大家努力的目標，不只是交通的需求，更不是只把基隆人帶去台北上班，而是為了整個基隆河谷廊帶的發展，及大台北都會東區的發展，也解決柯市長一直無法解決內科塞車的問題，不知為何他一直找碴。

林右昌希望在北北基三市長，還有交通部中央有這麼大的決心，基隆人和汐止人都期待很久，絕不是騙局，而且大家努力的共識。最近密集開會，有結果交通部會公布說明，基隆市尊重專業。