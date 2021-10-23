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民進黨：修憲是台灣內部事務 無需對岸指指點點

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，修憲是台灣內部事務，無需對岸指指點點。本報資料照片
民進黨表示，修憲是台灣內部事務，無需對岸指指點點。本報資料照片

中國國台辦指稱，民進黨憲政改革小組憲改草案版本為「修憲謀獨」，並稱「挑頭分子必將受到法律的嚴懲」。民進黨表示，台灣已經歷七次修憲，此為台灣內部事務，毋需對岸指指點點，而國台辦惡意扭曲、胡亂指控的作為，只會加重台灣人民的惡感，破壞兩岸關係。

民進黨表示，本次修憲是因應台灣時局情勢變遷，關乎台灣前途的必要改革，目的在促使憲政體制符合民主潮流同時兼顧自由人權正面發展。完全是台灣的內部事務，不需要對岸的指指點點，民進黨不會接受中共當局頤指氣使的說教與干涉。

民進黨指出，本次民進黨修憲草案方向，著重在建構符合人民期待的政府體制與年輕人對民主參與的期盼，修憲內容包括廢除考監、於國會設立獨立行使職權的國際人權委員會與國家審計委員會，選舉與被選舉權下修至18歲，縮短新舊任總統交接期，縮減看守期，降低修憲門檻等；不僅無涉兩岸議題，也符合朝野最大共識與民意的期待；且未來整個憲改程序也會依據中華民國憲法的規定，並需要得到民意的支持，國台辦不明事理的胡亂指控，一再用扭曲惡意的話語評論台灣憲改，只是凸顯其對民主憲政程序的陌生無知，以及狹隘霸道的心態。

民進黨表示，若連擴大台灣青年社會參與都要扭曲成，為謀獨打開方便之門，國台辦根本就是以烏賊戰術刻意抹黑民進黨，達成惡意誤導、破壞憲改的目的。

民進黨嚴正要求，中共當局切勿一再干涉台灣人民對未來的選擇自由和民主制度。國台辦用偏頗惡意的言論評價台灣憲改的作為，只會嚴重傷害台灣人民的情感，進一步破壞兩岸關係，中共當局應好自為之。

民進黨 修憲 國台辦

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