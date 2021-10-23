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綠營連喊縣市合併 民眾黨批檢討報告僅4頁「政府傲慢」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如。圖／取自蔡壁如臉書
民眾黨立委蔡壁如。圖／取自蔡壁如臉書

將屆滿8年市長任期的新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，接連提出縣市合併升格為「大新竹」及「北海市」、「大台北市」等倡議，引發各界討論。不過民眾黨立委蔡壁如在臉書爆料，日前向內政部要求縣市合併檢討報告，竟然只得到4頁敷衍了事的口頭報告，「這個政府竟然如此傲慢！」

蔡壁如指出，2010年五都合併升格時，台南縣要求維持鄉鎮市自治，寫明在合併計劃書，也經縣市兩個議會通過，內政部當時承諾要在兩年內提出檢討報告，「但已經過了11年，這份檢討報告在哪裡？」

蔡壁如表示，10月6日向內政部長徐國勇質詢有沒有縣市合併升格檢討報告，徐國勇回應「有」，但日前收到的正式回文，內政部竟用一份4頁的「口頭報告」敷衍了事，這份報告更是2012年立法院內政委員會邀請內政部長專案報告時的簡單口頭談話稿，完全不符合正式檢討報告格式，她批評，「難道縣市合併只需出一張嘴，都不用深思熟慮嗎？」

蔡壁如說，現在縣市合併有幾大爭點，「合併之後有沒有加大城鄉差距，導致偏鄉更加邊緣化，經費增加還是減少？生活圈的縫合，市政府有變得效率更高嗎？規模經濟發揮多大的整合綜效？有沒有帶動鄰近縣市發展，讓區域具備國際競爭力？還是反而產生磁吸效應？」這些都需要扎實的調查和研究，讓科學證據說話，「而不是靠兩片嘴皮子吹牛、鬥嘴」。

蔡壁如也說，國家治理至少必須考慮到未來30年、50年，甚至100年的發展，但是最近不論是竹竹併、雲嘉嘉併還是北北基併，看不到遠景，只聽到空口白話。她更批評政府，「人命不放在心上、就連國家區域劃分這種重要大事，竟然也可以變成政黨選舉的遊戲！」

縣市合併 蔡壁如 內政部

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